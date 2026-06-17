नागौर जेएलएन अस्पताल में घुटना व कूल्हा प्रत्यारोपण के ऑपरेशन बंद

नागौर. जिला मुख्यालय के पंडित जेएलएन राजकीय जिला अस्पताल में पिछले 7 दिन से टोटल नी रिप्लेसमेंट (घुटना) और टोटल हिप रिप्लेसमेंट (कूल्हा) के ऑपरेशन बंद करवा दिए गए हैं। इसके आदेश नागौर मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्रधानाचार्य एवं निश्चेतना विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. संदीप चौधरी ने गत छह जून को जारी किए। आदेश में उन्होंने मॉड्यूलर ओटी या उच्च स्तर का ऑपरेशन थियेटर (ओटी) नहीं होने तथा पर्याप्त एनेस्थीसिया उपकरण उपलब्ध नहीं होने का हवाला देते हुए टोटल नी रिप्लेसमेंट (टीकेआर) और टोटल हिप रिप्लेसमेंट (टीएचआर) के ऑपरेशन बंद कर दिए। इससे जिला अस्पताल में मरीजों को मिल रही सुविधा बंद हो गई है, जिससे गंभीर मरीजों को दूसरे जिलों का रुख करना पड़ रहा है। उधर, डॉ. चौधरी के आदेश को लेकर दस दिन बाद मंगलवार को जेएलएन अस्पताल के पीएमओ डॉ. आरके अग्रवाल ने एक कमेटी गठित कर रिपोर्ट मांगी है।