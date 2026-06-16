Mandi Rate : नागौर मंडी में जीरा, सौंफ और इसबगोल की फसल में आई भारी तेजी, सरसों के भाव गिरे

कृषि उपज मंडी नागौर में सौफ के अधिकतम भाव 11 हजार रुपए से बढ़कर 12 हजार रुपए प्रति क्विटल तक पहुंच गए। इसी तरह इसबगोल के अधिकतम भाव 13 हजार 300 रुपए से बढ़कर 13 हजार 500 रुपए हो गए। हालांकि इसबगोल में बीच में आवक प्रभावित होने से कुछ दिनों तक कारोबार भी प्रभावित रहा, लेकिन बाद में भाव संभल गए। सिंधी सुवा के अधिकतम भाव 7 हजार 200 रुपए से बढ़कर 7 हजार 500 रुपए प्रति क्विटल पहुंच गए। सफेद तिल के अधिकतम भाव 10 हजार रुपए से बढ़कर 10 हजार 500 रुपए तक पहुंचे। अब तक मूंग का अधिकतम भाव पूरे अवधि में लगभग 7 हजार 800 रुपए के आसपास बना रहा। ग्वार के अधिकतम भाव 5 हजार 600 रुपए से बढ़कर 5 हजार 660 रुपए तक पहुंचे। चने में भी मामूली सुधार हुआ और अधिकतम भाव 5 हजार 300 रुपए से बढ़कर 5 हजार 400 रुपए प्रति क्विटल हो गए।