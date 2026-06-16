16 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Mandi Rate : नागौर मंडी में जीरा, सौंफ और इसबगोल की फसल में आई भारी तेजी, सरसों के भाव गिरे

Krishi Upaj Mandi Nagaur : कृषि उपज मंडी नागौर में जून के पहले पखवाड़े के दौरान मसाला और औषधीय फसलों के भाव में तेजी का रुख देखने को मिला है।

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jun 16, 2026

Rajasthan Nagaur Mandi Cumin fennel isabgol crops increased Mustard prices fell

Krishi Upaj Mandi Nagaur : कृषि उपज मंडी नागौर में मूंग। फोटो पत्रिका

Krishi Upaj Mandi Nagaur : कृषि उपज मंडी नागौर में जून के पहले पखवाड़े के दौरान मसाला और औषधीय फसलों के भाव में तेजी का रुख देखने को मिला है। 4 जून से 15 जून तक के मंडी भावों के विश्लेषण में जीरा सबसे मजबूत जिन्स के रूप में उभरा है। इस अवधि में जीरे के अधिकतम भाव 19 हजार 700 रुपए से बढ़कर 21 हजार 500 रुपए प्रति क्विटल तक पहुंच गए। वहीं सौफ, इसबगोल, सिंधी सुवा और सफेद तिल में भी मजबूती दर्ज की गई।

मंडी के आंकड़ों के अनुसार 4 जून को जीरे का अधिकतम भाव 19 हजार 700 रुपए प्रति क्विटल था। 15 जून को यह बढ़कर 21 हजार 500 रुपए तक पहुंच गया। न्यूनतम भाव भी 14 हजार रुपए से बढकर 16 हजार रुपए हो गया। व्यापारियों के अनुसार मसाला फसलों में मांग में तेजी आने से भाव सुधरे हैं।

सौंफ और इसबगोल को भी मिला सहारा

कृषि उपज मंडी नागौर में सौफ के अधिकतम भाव 11 हजार रुपए से बढ़कर 12 हजार रुपए प्रति क्विटल तक पहुंच गए। इसी तरह इसबगोल के अधिकतम भाव 13 हजार 300 रुपए से बढ़कर 13 हजार 500 रुपए हो गए। हालांकि इसबगोल में बीच में आवक प्रभावित होने से कुछ दिनों तक कारोबार भी प्रभावित रहा, लेकिन बाद में भाव संभल गए। सिंधी सुवा के अधिकतम भाव 7 हजार 200 रुपए से बढ़कर 7 हजार 500 रुपए प्रति क्विटल पहुंच गए। सफेद तिल के अधिकतम भाव 10 हजार रुपए से बढ़कर 10 हजार 500 रुपए तक पहुंचे। अब तक मूंग का अधिकतम भाव पूरे अवधि में लगभग 7 हजार 800 रुपए के आसपास बना रहा। ग्वार के अधिकतम भाव 5 हजार 600 रुपए से बढ़कर 5 हजार 660 रुपए तक पहुंचे। चने में भी मामूली सुधार हुआ और अधिकतम भाव 5 हजार 300 रुपए से बढ़कर 5 हजार 400 रुपए प्रति क्विटल हो गए।

सरसों के भाव गिरे

जहां अधिकांश मसाला फसलों में तेजी रही, वहीं सरसों (40 प्रतिशत तेल) के भाव में कमी आई है। गत 4 जून को सरसों का औसत भाव 7 हजार 500 रुपए था, जबकि 15 जून को घटकर 7 हजार 200 रुपए प्रति क्विटल रह गया। यानी इस अवधि में 300 रुपए प्रति क्विटल की गिरावट दर्ज हुई।

व्यापारियों की नजर

मंडी व्यापारियों में रामेश्वर सारस्वत एवं पवन भट्टड़ का कहना है कि मसाला फसलों में मांग का दबाव अभी बना हुआ है। विशेष रूप से जीरा और सौंफ में खरीदार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार यदि आगामी दिनों में आवक सीमित रहती है और बाहरी बाजारों से मांग बनी रहती है तो मसाला वर्ग की जिन्सों में मजबूती जारी रह सकती है।

Jaipur Businessman Murder Case : 3 बेटियों के सिर से उठा पिता का साया, लाखों की उधारी के विवाद में पड़ोसी बना कातिल

ये भी पढ़ें
Jaipur businessman Harishankar Murder Police interrogated accused murder mystery revealed

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Jun 2026 01:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Mandi Rate : नागौर मंडी में जीरा, सौंफ और इसबगोल की फसल में आई भारी तेजी, सरसों के भाव गिरे

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मानसून सिर पर, स्कूल भवनों पर खतरे की तलवार, नागौर की कई स्कूलें जर्जर

नागौर के सियोलों की ढाणी की प्राथमिक स्कूल
नागौर

नागौर: चालान पर चालान, फिर भी सड़कों पर अव्यवस्था कम नहीं

Nagaur. The city's Vijayvallabh choiraha
नागौर

राजस्थान में 4 साल से फसली ऋण से वंचित चार लाख से ज्यादा किसान, निर्धारण समिति पर उठे सवाल

Rajasthan Farmers Loan Crisis
नागौर

Rajasthan: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्र की ट्रेन से गिरकर मौत, परिवार का इकलौता बेटा था मृतक

nagaur train accident
नागौर

राजस्थान के 5 जिलों में ANTF की कार्रवाई, गांजे की खेती व तस्करों के नेटवर्क को किया ध्वस्त, 92 लाख का माल जब्त

Rajasthan ANTF action
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.