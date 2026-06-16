मानसून सिर पर, स्कूल भवनों पर खतरे की तलवार, नागौर की कई स्कूलें जर्जर

नागौर. मानसून की दस्तक के साथ सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतें एक बार फिर लाखों विद्यार्थियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही हैं। पिछले वर्ष झालावाड़ में स्कूल भवन हादसे के बाद सरकार ने पूरे प्रदेश में विद्यालय भवनों का सर्वे कराया था, लेकिन सर्वे के बाद भी हालात में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है। विधानसभा में सरकार की ओर से दिए गए जवाब से सामने आया है कि प्रदेश के 45 हजार से अधिक सरकारी विद्यालय भवनों को वृहद मरम्मत की जरूरत है, जबकि स्वीकृति मात्र 4187 विद्यालयों को ही मिल सकी है। यानी करीब 91 प्रतिशत विद्यालय भवन आज भी मरम्मत की बाट जोह रहे हैं।