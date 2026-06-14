राजस्थान के 5 जिलों में ANTF की कार्रवाई, गांजे की खेती व तस्करों के नेटवर्क को किया ध्वस्त, 92 लाख का माल जब्त

चौहटन के विरात्रा तिराहा स्थित प्राइवेट बस स्टैंड पर संचालित मारवाड़ टी एंड कैफे पर एएनटीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त दबिश दी। तलाशी के दौरान 1.806 किलोग्राम डोडा चूरा, 75 ग्राम विनिर्मित अफीम और नशीले पदार्थों की बिक्री से अर्जित 3600 रुपए नगद बरामद हुए। मौके से आरोपी कालूराम उर्फ खुमाराम बिश्नोई (66) निवासी चौहटन आगौर को गिरफ्तार किया गया। वहीं धनाऊ कस्बे में कपड़ों के व्यापार की आड़ में डोडा चूरा बेचा जा रहा था। पुलिस ने दुकान की सघन तलाशी लेकर 448 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद कर दुकान संचालक थानसिंह उर्फ थानाराम जाट को दबोच लिया।