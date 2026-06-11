Jalore News: ब्लाइंड मर्डर का खुलासा; बेटा-बेटी ही निकले पिता के हत्यारे, नहर में मिला था शव

जालोर। सांचौर थाना क्षेत्र में हरियाली नहर में संदिग्ध अवस्था में शव मिलने के संदिग्ध मामले में पुलिस ने अहम खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी पुत्र और पुत्री है। इस मामले में आरोपी पुत्र दिनेश ने ही परिवादी बनकर हत्या का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने इस संदिग्ध प्रकरण में जांच शुरु की तो अहम सुराग मिले। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी दिनेश कुमार ने समाज और पुलिस की आंखों में धूल झोंकककर स्वयं परिवादी बनकर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। दिनेश ने बचने के लिए सूरत (गुजरात) में होने की झूठी कहानी गढ़ी थी। परंतु सांचौर पुलिस के तकनीकी अनुसंधान ने आरोपी की इस झूठी कहानी का खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया कि आरोपी दिनेश वारदात के समय गुपचुप तरीके से पांचला में ही मौजूद था।