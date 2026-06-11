Karauli News : करौली में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को चौबीस घंटे में दबोचा, पूछताछ जारी

पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने बताया कि 10 जून को सूचना मिली थी कि बरबटपुरा गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर हमला कर दिया है। गंभीर रूप से घायल महिला को परिजन उपचार के लिए हिण्डौन सिटी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के भाई की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज मामले में आरोप लगाया गया है कि उसकी बहन का विवाह करीब 15 वर्ष पूर्व बरबटपुरा निवासी राजेंद्र गुर्जर से हुआ था। गौना होने के बाद से पति और ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे।