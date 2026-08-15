Nagaur : महीनों से चल रहा नशे का खेल, पुलिस बीट से लेकर अफसरों तक किसी को भनक नहीं?, हनुमान बेनीवाल ने उठाया सवाल

Hanuman Beniwal : RLP सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि बिना पुलिस कप्तान वाला नागौर जिला इन दिनों ड्रग्स माफियाओं और अवैध खनन माफियाओं का ऐशगाह बना हुआ है। नागौर जिले में लगातार एमडी बनाने और नशे की तस्करी के नेटवर्क सामने आना बेहद गंभीर और चिंताजनक है। सवाल यह है कि ये नेटवर्क चंद दिनों में तो खड़े नहीं हुए होंगे और महीनों से चल रहे इस पूरे खेल की भनक पुलिस के बीट से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को ना हो ऐसा हो नहीं सकता? जब प्रत्येक थाने में पुलिस की बीट व्यवस्था है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि फिर इतने बड़े नशे के नेटवर्क फलते-फूलते कैसे रहे?