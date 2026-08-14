नागौर में एक सप्ताह में दूसरी एमडीएमए फैक्टरी का भंडाफोड़, 100 करोड़ की सामग्री बरामद

मशीन, केमिकल और बड़ी मात्रा में उपकरण जब्त

पुलिस ने जोधपुर रोड स्थित मकान से 5.418 किलो अवैध एमडीएमए और इसे बनाने में प्रयुक्त 2.744 किलो केमिकल बरामद किया गया। इसके अलावा 24 प्रकार के विभिन्न केमिकल करीब 210 लीटर, एमडीएमए बनाने की मशीन, तीन थर्मामीटर, दो सेंट्रीफ्यूज फनल, एक मैग्नेटिक स्टेयर, दो पीएच मीटर, प्लास्टिक ग्लास थर्मामीटर, पानी पंप मोटर मशीन, तीन मिक्सिंग ग्लास बीकर और चार पारदर्शी कांच के जार बरामद किए गए। इसके साथ पुलिस ने 34 प्लास्टिक की कड़ाहियां और 10 बड़ी प्लेटें भी जब्त की हैं। इसके अलावा केमिकल एक्स्ट्रेक्शन मशीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन की 32 बोतल सहित एमडीएमए निर्माण में इस्तेमाल होने वाले केमिकल व करीब 100 जोड़ी अन्य उपकरण भी बरामद किए गए हैं।