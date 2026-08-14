आरक्षण लॉटरी में बदला निकायों का समीकरण: नागौर परिषद ओबीसी, जायल ओबीसी महिला और मेड़ता रोड एससी महिला

नागौर. राजस्थान में नगर निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच गुरुवार को 309 शहरी निकायों में प्रमुखों के पदों के आरक्षण की लॉटरी राजधानी जयपुर स्थित स्वायत्त शासन विभाग में निकाली गई। सबसे पहले अजमेर संभाग की सीटों के लिए लॉटरी निकाली गई। अजमेर संभाग के नागौर जिले में एक नगर परिषद और आठ नगर पालिका हैं। जिले की नई नगर पालिका मेड़ता रोड को एससी महिला के लिए आरक्षित किया गया, जबकि जायल को ओबीसी महिला के लिए तथा मेड़ता सिटी को सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया। इसी प्रकार नई बनी बासनी व रियां बड़ी नगर पालिका तथा नागौर नगर परिषद को ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है। डेगाना, मूण्डवा व कुचेरा नगर पालिका को अनारक्षित वर्ग (सामान्य) में रखा गया है। डीडवाना-कुचामन जिले में तीन नगर परिषद व पांच नगर पालिका हैं, इनमें डीडवाना नगर परिषद को ओबीसी के लिए तथा कुचामन व मकराना को अनारक्षित वर्ग (सामान्य) में रखा गया है, जबकि परबतसर को भी अनारक्षित वर्ग (सामान्य) में रखा गया है। नई बनाई गई खाटू खुर्द नगर पालिका नगर पालिका को एससी तथा बोरावड़ को एससी महिला के लिए, नावां व लाडनूं को ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में से एससी 50 जिनमें, 16 महिला, एसटी 11, जिनमें 3 महिला, ओबीसी 60, जिनमें 21 महिला और अनारक्षित 188, जिनमें 62 महिला रहेंगी।