चित्तौड़गढ़ से 18 चक्का ट्रेलर लेकर आते, चोरी कर चले जाते, अब तक 100, नागौर में 12 कबूली

चोर गिरोह नागौर को वारदात का केंद्र बनाकर जोधपुर, बाड़मेर, पाली, डीडवाना-कुचामन, बीकानेर, जयपुर व फलौदी में भी वारदात करता था। गिरोह रात में 18 चक्का ट्रेलर को सड़क किनारे खड़ा करता और तीन सदस्य घरों में घुसकर चोरी करते थे। एक सदस्य निगरानी करता और एक ट्रेलर में रहता था। आरोपी मोबाइल नहीं रखते थे और बार-बार रूट बदलते थे। खींवसर, मूण्डवा व सदर नागौर थाना क्षेत्रों की 12 वारदातों का खुलासा हुआ है। कार्रवाई में खींवसर पुलिस टीम की अहम भूमिका रही।