नागौर… चालान पर चालान, फिर भी ट्रैफिक क्यों बेहाल…

यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए प्रमुख चौराहों पर पुलिस जाप्ता लगाया जा रहा है। विजय वल्लभ चौराहा, गांधी चौक, मानासर चौराहा, मूण्डवा चौराहा, कृषि मंडी चौराहा और थमलाई नाड़ी तिराहे पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। वहीं अठियासन, फागली पुलिया, रामदेव होटल तिराहा सहित कई स्थानों पर भारी वाहनों की नो-एंट्री लागू कराने के लिए भी जाप्ता तैनात किया जाता है।

जागरूकता और पार्किंग सुधार पर जोर

यातायात पुलिस के अनुसार व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। बाजारों में पार्किंग व्यवस्था विकसित करने के लिए जिला प्रशासन और नगर परिषद के साथ समन्वय की योजना भी बनाई गई है। दुकानदारों, व्यापारियों और आम नागरिकों को भी अभियान से जोडऩे की तैयारी है।

अधिकारी बोले…सुधारेंगे ट्रेफिक व्यवस्था

यातायात पुलिस उपाधीक्षक उम्मेद सिंह ने बताया कि कार्रवाई के साथ-साथ जागरूकता पर भी बराबर ध्यान दिया जा रहा है। प्रमुख चौराहों पर जाप्ता तैनात है, शिक्षण संस्थानों में अभियान चलाए जा रहे हैं तथा पार्किंग व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन और नगर परिषद के साथ समन्वय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में आमजन की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि समस्या केवल नियम तोडऩे वालों तक सीमित नहीं है। शहर में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन सडक़ें, पार्किंग स्थल और प्रमुख चौराहों की क्षमता उसी गति से नहीं बढ़ सकी। बाजार क्षेत्रों में अव्यवस्थित पार्किंग और बढ़ता दबाव भी जाम और अव्यवस्था का कारण बन रहा है।