भूमि के डिजिटल दस्तावेज में त्रुटियों की भरमार, अब सुधार कराने को किसान काट रहे चक्कर

यह तस्वीर देखने में जितनी सपाट है, अंदर से उतनी ही उलझन भरी है। ‘डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम’(डीआइएलआरएमपी) के तहत हुए इस कार्य में रही खामियां किसानों पर भारी पड़ रही है। इससे राजस्व न्यायालयों पर प्रकरणों का बोझ बढ़ता जा रहा है। रिकॉर्ड डिजिटल करने के दौरान गलत नक्शों, जमाबंदी में इंतकाल में खामी आदि से उपखण्ड कार्यालयों में रोजाना किसान त्रुटि सुधार के दावे प्रस्तुत कर रहे हैं।