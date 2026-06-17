नागौर…जल चोरी का खुलासा, चोरी का पानी पीते पकड़े गए 982 अवैध कनेक्शन पकड़े, फिर काटे सभी कनेक्शन

जलदाय विभाग की जारी रिपोर्ट के अनुसार जायल डिवीजन में 211 अवैध जल कनेक्शन चिन्हित किए गए। इनमें से किसी को भी नियमित नहीं किया गया और सभी कनेक्शनों को काट दिया गया। इसी प्रकार मेड़ता डिवीजन में 223 अवैध कनेक्शन पाए गए, जिन्हें विभाग ने विच्छेद कर दिया। तीनों डिवीजनों को मिलाकर कुल 982 अवैध कनेक्शन सामने आना यह संकेत देता है कि अवैध जल दोहन की समस्या सीमित क्षेत्र तक नहीं बल्कि पूरे सर्किल में फैली हुई थी।

एक भी कनेक्शन नियमित नहीं, सभी पर हुई कार्रवाई

विभागीय आंकड़ों के अनुसार चिन्हित 982 अवैध कनेक्शनों में से एक भी कनेक्शन नियमित नहीं किया गया। सभी मामलों में सीधे डिस्कनेक्शन की कार्रवाई की गई। रिपोर्ट में कार्रवाई के बाद तीनों डिवीजनों में अवैध कनेक्शनों का बैलेंस शून्य दर्शाया गया है। हालांकि यह सवाल बना हुआ है कि जब इतनी बड़ी संख्या में अवैध कनेक्शन संचालित हो रहे थे तो उनकी समय पर पहचान क्यों नहीं हो सकी।