उद्धव ठाकरे गुट के 4 सांसद राजस्थान के रिसॉर्ट में ठहरे, संजय राउत का दावा निकला सही

इस पूरे घटनाक्रम ने महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों राज्यों की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। एक ओर जहां संजय राउत लगातार पार्टी पर दबाव और तोड़फोड़ की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सांसदों की इस अचानक राजस्थान यात्रा ने नए राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में यह मामला किस दिशा में जाता है और क्या वास्तव में शिवसेना (यूबीटी) में कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव सामने आता है या यह केवल अटकलों का हिस्सा बनकर रह जाता है।