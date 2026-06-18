‘बेईमान और गद्दार हमारी बैठक में नहीं आएंगे’, दिल्ली में शिवसेना सांसदों की मीटिंग से पहले संजय राउत का बड़ा बयान

आपको बता दें कि पार्टी में टूट के प्रयासों और केंद्रीय एजेंसियों के डर को लेकर पूछे गए सवाल पर संजय राउत पूरी तरह से आक्रामक नजर आए। उन्होंने विरोधियों को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि 'उन्हें लगता है कि उन्होंने एक बार ऐसा (पार्टी तोड़ना) कर दिया है, तो बार-बार करेंगे। मैं उनसे कहता हूं कि हिम्मत है तो दोबारा ऐसा करके दिखाओ। अगर तुम्हें तोड़कर नहीं रख दिया, तो हमारे बाप का नाम बदल देना। हमारे बाप का नाम बालासाहेब ठाकरे है! क्या तुम लोकतंत्र का मज़ाक उड़ा रहे हो? क्या तुम्हारे पास इतना पैसा आ गया है? तुम हमें ईडी (ED) और सीबीआई (CBI) की धमकी दे रहे हो? हम पहले भी जेल जा चुके हैं और दोबारा जाने को तैयार हैं, लेकिन तुम्हें सबक सिखाने के बाद ही जेल जाऊंगा।'