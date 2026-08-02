अभिनेत्री नौहीद सेरुसी ने बयां किया दो मिसकैरेज का दर्द, बोलीं- फिर लिया ऐसा फैसला जिसने बदल दी जिंदगी

नौहीद सेरुसी ने एक वीडियो के जरिए अपने निजी सफर को साझा करते हुए बताया कि शादी के कुछ समय बाद वह पहली बार मां बनने वाली थीं। परिवार भी इस नई शुरुआत को लेकर बेहद उत्साहित था, लेकिन गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में ही उन्हें एक बड़ा झटका लगा। नियमित जांच के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि गर्भ में पल रहे बच्चे की धड़कन रुक चुकी है। यह खबर उनके और उनके परिवार के लिए बेहद भावुक और कठिन पल था।