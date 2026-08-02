‘रितेश देशमुख की नौकरी खतरे में है’, एलायंस में सलमान खान की बात सुनकर फैंस हुए कन्फ्यूज, वीडियो हुआ वायरल

प्रोमो की शुरुआत में शो के कंटेस्टेंट और होस्ट सोहेल खान काफी तनाव में दिखाई देते हैं। वह सेट पर गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं, जिसके बाद घर का माहौल अचानक बदल जाता है। तभी सलमान खान की एंट्री होती है और वह सीधे अपने छोटे भाई सोहेल के पास पहुंचकर उनका हालचाल पूछते हैं। दोनों के बीच हुई बातचीत ने यह साफ कर दिया कि सोहेल मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के दबाव से गुजर रहे हैं।