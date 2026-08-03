रणबीर कपूर की ‘रामायण’ पर रिलीज से पहले विवाद, रामलीला महासंघ ने की स्पेशल स्क्रीनिंग की मांग, दी विरोध की चेतावनी

Ramayana Pre Release Screening Demand: रणबीर कपूर की 'रामायण' इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसके बाद से फिल्म को लेकर विवादों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी के चलते श्री रामलीला महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने फिल्म के निर्माताओं को एक लेटर लिखकर थिएटर में रिलीज से पहले इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग की मांग की है। उनका कहना है कि उन्होंने ये मांग इस बात को सुनिश्चित करने के लिए की है कि इसके इसी सीन या डायलॉग से धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। साथ ही, उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांग पर विचार नहीं किया गया तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।