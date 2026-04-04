‘रामायणम्’ में रणबीर कपूर का है डबल रोल, एक है राम तो दूसरा किरदार क्या? जानें

Ranbir Kapoor Double Role In Ramayana: नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही भव्य फिल्म'रामायणम्' को लेकर दर्शकों का उत्साह सातवें आसमान पर है। हनुमान जयंती के मौके पर फिल्म का टीजर 'रामा' रिलीज किया गया, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। लोगों ने रणबीर को राम के अवतार में बेहद पसंद किया। हर जगह उनकी तारीफ हो रही है, लेकिन असली धमाका तो अब हुआ है। जब खुद रणबीर कपूर ने कन्फर्म किया है कि इस ऐतिहासिक फिल्म में वह केवल भगवान राम की भूमिका ही नहीं निभा रहे, बल्कि वह एक और किरदार में नजर आएंगे। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर आई लोगों में उनके दूसरे रोल को जानने की होड़ बढ़ गई। आइये जानते हैं दूसरा रोल रणबीर का क्या होगा... भगवान विष्णु के एक और शक्तिशाली अवतार 'भगवान परशुराम' के रूप में भी नजर आएंगे।