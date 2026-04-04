धुरंधर का बड़ा ट्विस्ट! नहीं बनना चाहता था कोई रहमान डकैत, 3 एक्टर ने किया था रोल रिजेक्ट

तीन रिजेक्शन के बाद टीम अक्षय खन्ना के पास पहुँची। अक्षय के बारे में बात करते हुए मुकेश छाबड़ा ने कहा, "अक्षय उन कलाकारों में से हैं जो अपने दिल की सुनते हैं। उन्होंने जैसे ही स्क्रिप्ट सुनी, उन्हें वह बेहद पसंद आई और महज 24 घंटे के अंदर उन्होंने फिल्म के लिए हां कह दिया। अक्षय की खासियत यह है कि वह आसपास के लोगों की राय के बजाय अपनी समझ पर भरोसा करते हैं।" आज फिल्म देखने के बाद हर कोई मान रहा है कि अक्षय खन्ना ने इस किरदार में जो जान फूंकी है, वह शायद ही कोई और कर पाता।