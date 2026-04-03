‘तू तो भाई है ना’, दरिंदे नौकर के सामने गिड़गिड़ाई थीं आरती, सुनाया खौफनाक किस्सा

Aarti Singh Sexual Abuse by Servant:टीवी इंडस्ट्रीकी मशहूर अभिनेत्री और 'बिग बॉस 13' फेम आरती सिंह अपनी बेबाक और खुशमिजाज शख्सियत के लिए जानी जाती हैं। वह उस समय चर्चा में ज्यादा आई थी जब उन्होंने बिजनेसमैन दीपक चौहान से शादी की थी। वही, वह गोविंदा की भांजी भी हैं और कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक की बहन भी हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपनी पहचान खुद के दम पर बनाई है। लेकिन हाल ही में आरती ने अपनी जिंदगी के एक ऐसे काले और डरावने सच से पर्दा उठाया है, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। उन्होंने बताया कि कैसे वो दिन उनकी जिंदगी का काला दिन था।