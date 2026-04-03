विवादित गाना बैन होने के बाद हनी सिंह को लगा एक और झटका, “My Story” टूर हुआ पोस्टपोन

Honey Singh postpones sold-out Pune concert: रैपर यो यो हनी सिंहइन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में उन पर और रैपर बादशाह पर गाज गिरी और एक विवादित गाना बैन किया गया। इसी बीच हनी सिंह को तगड़ा झटका फिर लगा है। उनके फैंस के लिए एक निराश करने वाली खबर आई है जो कल यानी 4 अप्रैल को यो यो हनी सिंह का लाइव शो होने वाला था वो कैंसिल हो गया है। लेकिन इसकी अगली डेट सामने आ गई है। कलाकार ने खुद सोशल मीडिया पर आकर इस अचानक हुए बदलाव की जानकारी दी और अपने फैंस से माफी मांगी है। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए।