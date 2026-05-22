समय रैना के दोस्त बलराज घई के होटल पर फुटपाथ कब्जा विवाद, BMC की कार्रवाई पर उठे सवाल

Balraj Ghai Khar Hotel Accused Of Encroaching Public Footpath: मुंबई के खार इलाके में एक बड़ा विवाद सामने आया है जहां स्थानीय निवासियों ने यूनिकॉन्टिनेंटल होटल पर आरोप लगाया है कि उसने खार रेलवे स्टेशन के पास पब्लिक स्पेस को अपनी प्राइवेट पार्किंग में बदल दिया है। इस मामले ने इसलिए और ज्यादा ध्यान खींचा क्योंकि ये होटल उस घई परिवार से जुड़ा है जिसके बेटे बलराज घई कॉमेडियन समय रैना के करीबी दोस्त हैं।