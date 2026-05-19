समय रैना के विवादित शो ‘India’s Got Latent 2’ में क्या कर रही हैं आलिया? लीक हुई तस्वीर से बना सस्पेंस

इस मामले में रणवीर, अपूर्व मखीजा और समय रैना के खिलाफ FIR दर्ज हुईं। मुंबई पुलिस और नेशनल कमीशन फॉर विमेन को भी शिकायतें भेजी गईं। आखिरकार समय रैना ने शो के सभी एपिसोड यूट्यूब से हटा दिए। बता दें, शो की वापसी की खबर पर फैंस की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली हैं। एक तरफ पुराने दर्शक उत्साहित हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या इस बार शो की सीमाएं और जिम्मेदारी तय होगी। दरअसल, समय रैना की ये वापसी बताती है कि विवाद के बाद भी एक कलाकार अपनी कला से मुंह नहीं मोड़ता, लेकिन इस बार उम्मीद है कि मनोरंजन और जिम्मेदारी दोनों साथ चलेंगी।