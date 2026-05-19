Dhurandhar 2 OTT: रिलीज होते ही विदेश में छाई ‘धुरंधर 2’, लोग बोले- साल की सबसे शानदार फिल्म

Dhurandhar 2 OTT Release: रणवीर सिंह और आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने जो बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही बवाल काटा था अब OTT पर भी तहलका मचा रही है। भारत के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धुरंधर 2 ने अब तक दस्तक नहीं दी है लेकिन यह 15 मई को विदेशों में रिलीज हो चुकी है। जिसे वहां की जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। हाल ही में इसे नेटफ्लिक्स पर ग्लोबल स्ट्रीमिंग के लिए रिलीज किया गया था। जहां इसने रिलीज होते ही दुनिया भर के चार्ट्स में भी सबसे ऊपर पहुंच गई है और नेटफ्लिक्स के ग्लोबल टॉप-10 की सूची में जगह बना ली है।