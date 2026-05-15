Dhurandhar 2 OTT को लेकर JioHotstar ने किया पोस्ट, अभी भी करना होगा लोगों को इंतजार

Dhurandhar 2 OTT: साल 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर द रिवेंज ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है। फिल्म को रिलीज हुए 58 दिन यानी 2 महीने हो गए हैं और फिल्म अभी भी बड़ी-बड़ी फिल्मों को धूल चटा रही है। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में वो कर दिखाया है, जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। थिएटर के बाद लोगों को इसके ओटीटी पर आने का इंतजार था। जिसे लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। 'धुरंधर 2' ने आखिरकार डिजिटल दुनिया यानी OTT पर दस्तक दे दी है। हालांकि, इसकी रिलीज को लेकर फैंस के बीच थोड़ा कन्फ्यूजन है, जिसे हम यहां दूर करने जा रहे हैं।