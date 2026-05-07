‘कर्तव्य’ में दिखेगा सैफ अली खान का इंटेंस लुक और अंदाज, ट्रेलर ने बढ़ाई OTT फैंस की एक्साइटमेंट

फिल्म के बारे में बात करते हुए सैफ अली खान ने कहा, “पवन एक ऐसा व्यक्ति है जो लगातार खुद से ही जूझता रहता है, सही क्या है, उससे क्या उम्मीद की जाती है और उसे किसकी रक्षा करनी है, इन सबके बीच। मुझे 'कर्तव्य' की ओर आकर्षित करने वाली बात ये है कि ये आसान जवाब नहीं देती; यह आपको असहज परिस्थितियों में डालती है और आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि जब हर विकल्प की कोई न कोई कीमत चुकानी पड़े तो आप क्या करेंगे।”