बीवी या गर्लफ्रेंड, किसके साथ काम करना है सबसे बड़ी गलती, सामने आया सैफ का चौंकाने वाला खुलासा

सैफ अली खान और करीना कपूर( सोर्स: X)
Saif Ali Khan And Kareena Kapoor: सैफ अली खान, बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से हैं जिनकी फिल्में और पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चा होती हैं। दरअसल, एक इंटरव्यू में सैफ ने चौंकाने वाला बयान दिया है, जो इस वक्त खूब लाइमलाइट में है सैफ ने गर्लफ्रेंड और बीवी के साथ काम करने को लेकर अपनी राय रखी है।
बता दें कि 'एस्क्वायर इंडिया' को दिए इंटरव्यू में सैफ ने 90 के दशक में अपनी फिल्मों और 2000 के बाद आए बदलावों के बारे में बात की। उन्होंने ये भी कहा कि 'बीवी और गर्लफ्रेंड' के साथ काम करना हमेशा अच्छा विचार नहीं होता। इसके साथ ही 90 के दशक में अपने करियर की शुरुआत को याद करते हुए सैफ ने कहा कि उस समय लोग उन्हें भाग्यशाली मानते थे कि उन्हें इतने मौके मिल रहे हैं। हालांकि, उन्होंने ये भी बताया कि उस समय उन्हें इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन फिल्में नहीं मिल रही थीं और उन्हें लीड रोल में कम ही कास्ट किया जाता था।
जब उनसे पूछा गया कि पत्नी और गर्लफ्रेंड के साथ काम करना अच्छा विचार क्यों नहीं है, तो सैफ ने कहा कि उन्हें समय के साथ ये एहसास हुआ कि वे हेल्दी कॉम्पिटिशन में अपने को-एक्टर्स के साथ बेहतर काम करते हैं। इसीलिए उन्हें लगता है कि पत्नियों और गर्लफ्रेंड के साथ काम करना हमेशा फायदेमंद नहीं होता।
ये पहली बार नहीं है जब सैफ ने इस बारे में बात की है। 2021 में 'पिंकविला' को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें और करीना को कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है, तो उन्हें घर के कामों को लेकर एडजस्टमेंट्स करने होंगे। उन्होंने अपने बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा था कि उन्हें ऐसे डायरेक्टर की तलाश होगी जो उन्हें सिर्फ पति-पत्नी होने की वजह से नहीं, बल्कि एक्टर होने की वजह से कास्ट करे।
इसके साथ ही सैफ अली खान और करीना कपूर खान ने कई फिल्मों में साथ काम किया है, जैसे 'एलओसी कारगिल' (2003), 'ओमकारा' (2006), 'टशन' और 'रोडसाइड रोमियो' (2008), 'कुर्बान' (2009), और 'एजेंट विनोद' (2012)। इसके अलावा, दोनों कई विज्ञापनों में भी साथ नजर आ चुके हैं। बता दें कि सैफ का ये बयान दर्शाता है कि वे अपने करियर और रिश्तों को लेकर काफी सोच-समझकर फैसले लेते हैं।
