बीवी या गर्लफ्रेंड, किसके साथ काम करना है सबसे बड़ी गलती, सामने आया सैफ का चौंकाने वाला खुलासा

बता दें कि 'एस्क्वायर इंडिया' को दिए इंटरव्यू में सैफ ने 90 के दशक में अपनी फिल्मों और 2000 के बाद आए बदलावों के बारे में बात की। उन्होंने ये भी कहा कि 'बीवी और गर्लफ्रेंड' के साथ काम करना हमेशा अच्छा विचार नहीं होता। इसके साथ ही 90 के दशक में अपने करियर की शुरुआत को याद करते हुए सैफ ने कहा कि उस समय लोग उन्हें भाग्यशाली मानते थे कि उन्हें इतने मौके मिल रहे हैं। हालांकि, उन्होंने ये भी बताया कि उस समय उन्हें इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन फिल्में नहीं मिल रही थीं और उन्हें लीड रोल में कम ही कास्ट किया जाता था।