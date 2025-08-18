सैफ अली खान की बहन अब सबकुछ छोड़ करेंगी ये काम, बोलीं- अब समय आ गया है कि…

Soha Ali Khan Podcast: सैफ अली खान की बहन और अभिनेत्री सोहा अली खान अब एक नए अंदाज में नजर आने वाली हैं। वह अपना पॉडकास्ट शो 'ऑल अबाउट हर' लेकर आ रही हैं, जिसकी होस्ट वह खुद हैं।
जानकारी के मुताबिक, यह शो 22 अगस्त से यूट्यूब पर शुरू होगा। नाम से ही साफ है कि यह महिलाओं पर आधारित शो है। इसमें महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बात होगी और मेहमान के तौर पर वे खास महिलाएं शामिल होंगी जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में बड़ी पहचान बनाई है। इसमें मनोरंजन जगत से लेकर मेडिकल फील्ड तक की जानी-मानी हस्तियां शामिल होंगी।
ऑल अबाउट हर में मलाइका अरोड़ा, करीना कपूर खान, स्मृति ईरानी, राधिका गुप्ता, पत्रलेखा, सनी लियोन और नामचीन अदाकाराओं को शामिल किया जाएगा। डॉ. किरण कोएल्हो, डॉ. रंजना धनु और रुजुता दिवेकर जैसी विशेषज्ञों को भी इसमें देखा जा सकेगा, जो अलग-अलग मुद्दों पर अपनी राय देती दिखेंगी।
इसमें कामकाजी महिलाओं की परेशानियां, दफ्तर और घर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश, निवेश करने के बुनियादी तरीके, और मेंटल हेल्थ को मैनेज करने के तरीकों पर बात होगी। दावा है कि महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बातचीत होगी।
अपने इस पॉडकास्ट के बारे में सोहा अली खान ने कहा,"पिछले कुछ सालों में, मुझे एहसास हुआ है कि एक महिला के तौर पर हम कई बदलावों से गुजरती हैं, चाहे वह शारीरिक हो या फिर मानसिक, मातृत्व, काम और जिंदगी में संतुलन, या बस खुद से प्यार करना सीखना हो, अक्सर उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है।
हमें मजबूत बनने के लिए कहा जाता है, लेकिन कमजोर नहीं, आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन आवाज उठाने के लिए नहीं।
'ऑल अबाउट हर' के साथ मैं इसे बदलना चाहती थी। मैं एक ऐसा माहौल बनाना चाहती थी जहां कोई भी विषय वर्जित न हो, जहां बातचीत सहज, ईमानदार, असहज और हीलिंग हो। एक ऐसा माहौल जहां महिलाएं बिल्कुल वैसी ही दिख सकें जैसी वे हैं, बिना किसी रोक-टोक के, बिना किसी आलोचना के। क्योंकि एक महिला होना जटिल और जादुई, दर्दनाक और शक्तिशाली है और अब समय आ गया है कि हम इन सबके बारे में बात करना शुरू करें।"