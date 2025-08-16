सालों बाद एक साथ दिखें जयाप्रदा और जितेंद्र, देखें दोनों का जोरदार डांस वीडियो

इस बारे में बात करते हुए मधुर भंडारकर ने कहा, "मुझे यहां पर आकर बहुत अच्छा लगा। राम कदम ने बुलाया है मुझे, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दही हांडी एक ऐसा उत्सव है हमारे मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में जिसे हम बहुत ही अच्छी तरह से मनाते हैं। आज बारिश भी हो रही है, अच्छा लग रहा है, मैं सभी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा। खासकर 'ऑपरेशन सिंदूर' थीम शानदार है। ये हमारे जवानों के समर्पण को दर्शाता है। "