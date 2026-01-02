ऋतिक रोशन का इमोशनल नोट आया सामने, जानिए भावुक होने की वजह?

एक्टर ने आगे पोस्ट में लिखा- “तुम मेरे लिए सबसे अच्छे भाई और पार्टनर हो। आज जब तुम और ऐश्वर्या पति-पत्नी के तौर पर यह नया सफर शुरू कर रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पर्सनल दुनिया में भी उतना ही हासिल करो जितना तुम अपने काम की दुनिया में करते हो। याद रखना दोनों ही दुनिया उतनी ही फुलफिलिंग हैं और दोनों ही दुनिया अपने आप में यूनिक, हालांकि ये दुनिया कभी-कभी अजीब स्किल्स की मांग करती हैं, जिन्हें सीखने में मुझे यकीन है कि तुम्हें मजा आएगा। बधाई हो मेरे भाई और परिवार में स्वागत है ईशू। आप अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत हैं जितनी बाहर से। मैं आपको और जानने का इंतजार नहीं कर सकता! लव यू गाइज!”