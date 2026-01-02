2 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

ऋतिक रोशन का इमोशनल नोट आया सामने, जानिए भावुक होने की वजह?

Hrithik Roshan Latest Post: बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन का इमोशनल नोट सामने आया है। सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा… पढ़िए पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 02, 2026

Hrithik Roshan Emotional Note

ऋतिक रोशन की लेटेस्ट पोस्ट (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

Hrithik Roshan Emotional Note: नए साल की शुरुआत के साथ ही ऋतिक रोशन का एक बेहद भावुक नोट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुपरस्टार ने इंस्टाग्राम पर अपने चचेरे भाई ईशान रोशन, जिन्हें पूरा परिवार प्यार से ईशु कहता है, के लिए एक दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया। ऋतिक के इस इमोशनल संदेश ने फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है कि आखिर किस बात ने उन्हें इतना भावुक कर दिया। चलिए जानते हैं, एक्टर ने पोस्ट में क्या लिखा?

ऋतिक रोशन ने दिल छूने वाला पोस्ट किया शेयर

ऋतिक रोशन ने पोस्ट में लिखा- “मेरे प्यारे ईशू, मेरी लाइफ में तुम्हारी मौजूदगी खून और परिवार से कहीं ज्यादा है। तुम मेरे लिए एक बहुत खास इंसान हो, जो मेरी और इस परिवार में हर किसी की जिंदगी में इतने सारे बदलाव लाते हो, जितना हम कभी सोच भी नहीं सकते। पिछले कुछ सालों में मैंने तुम्हें एक बहुत ही कमिटेड, पैशनेट फिल्म मेकर के तौर पर बदलते देखा है। मैं तुम्हारी चुप्पी में ताकत, तुम्हारी नरमी में ताकत और दुनिया में अपनी जगह बनाने की तुम्हारी लगातार कोशिश देखता हूं, यह मुझे इंस्पायर करता है। ईशू तुम अंदर से बहुत बड़े हो। अपनी ताकत से डरो मत। उसे आजाद छोड़ो।”

एक्टर ने आगे पोस्ट में लिखा- “तुम मेरे लिए सबसे अच्छे भाई और पार्टनर हो। आज जब तुम और ऐश्वर्या पति-पत्नी के तौर पर यह नया सफर शुरू कर रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पर्सनल दुनिया में भी उतना ही हासिल करो जितना तुम अपने काम की दुनिया में करते हो। याद रखना दोनों ही दुनिया उतनी ही फुलफिलिंग हैं और दोनों ही दुनिया अपने आप में यूनिक, हालांकि ये दुनिया कभी-कभी अजीब स्किल्स की मांग करती हैं, जिन्हें सीखने में मुझे यकीन है कि तुम्हें मजा आएगा। बधाई हो मेरे भाई और परिवार में स्वागत है ईशू। आप अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत हैं जितनी बाहर से। मैं आपको और जानने का इंतजार नहीं कर सकता! लव यू गाइज!”

ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्में

ऋतिक रोशन के फैंस के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आने वाले समय में उनकी कई बड़ी फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं। इसमें ‘कृष 4’ और ‘अल्फा’ जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं। ‘कृष 4’ का तो फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यह फिल्म 2026 के अंत तक ये फिर 2027 की शुरुआत में रिलीज हो सकती है।

ऋतिक रोशन

02 Jan 2026 10:36 pm

