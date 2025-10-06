इस ‘ड्रीम गर्ल’ पर मरते थे ये 3 सुपरस्टार, फिर भी 4 बच्चों के पिता संग रचाई शादी

हेमा मालिनी (सोर्स: X)
Bollywood Dream Girl: बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियां ऐसी रही हैं जिन्होंने शादीशुदा मर्दों से शादी की, जबकि उन्हें कुंवारे एक्टर्स के भी ऑफर आए थे। ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं हेमा मालिनी, जिनकी खूबसूरती के आज भी चर्चा होता हैं। 90s के दौर में कई एक्टर्स उन पर जान छिड़कते थे, लेकिन हेमा का दिल चार बच्चों के पिता पर आ अटका। कुंवारे एक्टर्स तो हाथ मलते रह गए।
हेमा मालिनी, जिन्हें 'ड्रीम गर्ल' के नाम से भी जाना जाता है, उस दौर की सबसे चहेती अभिनेत्रियों में से एक थीं। दरअसल, फेमस अभिनेता संजीव कुमार, जिन्हें 'शोले' में ठाकुर के किरदार के लिए जाना जाता है, ये भी हेमा मालिनी को पसंद करते थे और दोनों ने फिल्म 'सीता-गीता' में साथ काम किया था। संजीव कुमार सादगी पसंद थे, जो शायद हेमा को पसंद नहीं आया।
इतना ही नहीं, राजकुमार भी हेमा की खूबसूरती पर फिदा थे। दोनों ने फिल्म 'लाल पत्थर' में साथ काम किया। माना जाता है कि राजकुमार ने हेमा को शादी का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन हेमा ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। साथ ही तीसरा नाम जितेंद्र का आता है, जो उस समय के चहेते अभिनेता थे।
लेकिन, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बीच बढ़ती नजदीकियों के दौरान, जितेंद्र ने भी हेमा को प्रपोज किया था। हेमा के लिए यह मुश्किल फैसला था कि वो जितेंद्र और धर्मेंद्र में से किसे चुनें। आखिरकार, उन्होंने जितेंद्र को मना कर दिया। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब पहले से ही 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर 1980 में हेमा मालिनी से शादी कर ली। इस फैसले से देओल परिवार में काफी कलेश हुई।
दरअसल, धर्मेंद्र की पहली पत्नी और हेमा मालिनी के रिश्ते आज भी सामान्य नहीं हैं। यहां तक कि सनी देओल के बड़े बेटे की शादी में भी हेमा मालिनी और उनके परिवार को दूर-दूर तक नहीं देखा गया। बता दें कि हेमा मालिनी की ये कहानी बॉलीवुड की दिलचस्प प्रेम कहानियों में से एक है, जो आज भी लोगों को हैरान करती है और ये दिखाती है कि प्यार के मामले में दिल ही सब कुछ तय करता है, भले ही समाज और परिस्थितियां कुछ भी कहें।
