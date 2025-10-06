इस ‘ड्रीम गर्ल’ पर मरते थे ये 3 सुपरस्टार, फिर भी 4 बच्चों के पिता संग रचाई शादी

हेमा मालिनी, जिन्हें 'ड्रीम गर्ल' के नाम से भी जाना जाता है, उस दौर की सबसे चहेती अभिनेत्रियों में से एक थीं। दरअसल, फेमस अभिनेता संजीव कुमार, जिन्हें 'शोले' में ठाकुर के किरदार के लिए जाना जाता है, ये भी हेमा मालिनी को पसंद करते थे और दोनों ने फिल्म 'सीता-गीता' में साथ काम किया था। संजीव कुमार सादगी पसंद थे, जो शायद हेमा को पसंद नहीं आया।



इतना ही नहीं, राजकुमार भी हेमा की खूबसूरती पर फिदा थे। दोनों ने फिल्म 'लाल पत्थर' में साथ काम किया। माना जाता है कि राजकुमार ने हेमा को शादी का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन हेमा ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। साथ ही तीसरा नाम जितेंद्र का आता है, जो उस समय के चहेते अभिनेता थे।