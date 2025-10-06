Patrika LogoSwitch to English

टॉलीवुड

साउथ के थलाइवा ने 74 साल की उम्र में भी नहीं तोड़ी ये परंपरा, भक्ति में डूबे आए नजर

Rajnikant Badrinath Visit: साउथ के थलाइवा रजनीकांत ने 74 साल की उम्र में भी अपनी सालों पुरानी परंपरा को कायम रखा और भक्ति में डूबे नजर आए। हलांकि, रजनीकांत का ये भक्तिमय रूप उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है...

less than 1 minute read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 06, 2025

साउथ के थलाइवा ने 74 साल की उम्र में भी नहीं तोड़ी ये परंपरा, भक्ति में डूबे आए नजर

रजनीकांत ( सोर्स: X)

Rajnikant Badrinath Visit: साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने एक बार फिर अपनी सादगी से लोगों का दिल जीत लिया है। 74 साल की उम्र में रजनीकांत चमोली के बद्रीनाथ धाम पहुंचे और भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। बता दें कि रजनीकांत हर साल बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए आते हैं और इस बार भी उन्होंने अपनी ये परंपरा जारी रखी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया।

भक्ति में डूबे आए नजर

दरअसल, इन दिनों रजनीकांत 'लाइट कैमरा एक्शन' से दूर हैं। उन्होंने काम से ब्रेक लिया है और वे अपनी 'आध्यात्मिक' यात्रा पर हैं। इससे पहले उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई थीं, जिसमें वे एक आम आदमी की तरह सड़क किनारे पत्तल में सादा खाना खाते दिखे थे। खबरों के अनुसार वे ऋषिकेश में स्वामी दयानंद आश्रम गए थे। उन्होंने गंगा घाट पर मेडिटेशन भी किया था और गंगा आरती में भी हिस्सा लिया था। इसके बाद वे द्वाराहाट भी गए।

सादगी और भगवान के प्रति आस्था

रजनीकांत की इन तस्वीरों को देखकर उनके फैंस उनकी सादगी और भगवान के प्रति उनकी आस्था की खूब तारीफ कर रहे हैं। अगर फिल्मों की बात करें तो रजनीकांत को जल्द ही 'कुली' फिल्म के बाद 'जेलर 2' में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन नेल्सन दिलीपकुमार कर रहे हैं।

ये एक तमिल एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसमें राम्या कृष्णन, योगी बाबू, मिरना और एस. जे. सूर्या भी नजर आएंगे। इसके साथ ही शिवा राजकुमार, नंदमुरी बालकृष्ण और मिथुन चक्रवर्ती भी कैमियो करते दिखेंगे। ये 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है, जो 12 जून 2026 को रिलीज होगी। फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

