साउथ के थलाइवा ने 74 साल की उम्र में भी नहीं तोड़ी ये परंपरा, भक्ति में डूबे आए नजर

दरअसल, इन दिनों रजनीकांत 'लाइट कैमरा एक्शन' से दूर हैं। उन्होंने काम से ब्रेक लिया है और वे अपनी 'आध्यात्मिक' यात्रा पर हैं। इससे पहले उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई थीं, जिसमें वे एक आम आदमी की तरह सड़क किनारे पत्तल में सादा खाना खाते दिखे थे। खबरों के अनुसार वे ऋषिकेश में स्वामी दयानंद आश्रम गए थे। उन्होंने गंगा घाट पर मेडिटेशन भी किया था और गंगा आरती में भी हिस्सा लिया था। इसके बाद वे द्वाराहाट भी गए।