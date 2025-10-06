‘भाभी का इतना बड़ा भी अपराध नहीं कितना गिरोगे?’ खेसारी लाल यादव का पवन सिंह पर हमला

दरअसल, एक इंटरव्यू में खेसारी ने कहा, 'भाभी की इतनी बड़ी गलती तो नहीं है। उस महिला का इतना बड़ा अपराध तो नहीं है। आप इतने लोगों को माफ कर सकते हो। उस महिला को भी माफ करो। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के घर में भतीजा आए। मेरी बहन तो नहीं है। लेकिन बेटी है। उसके नजरिए से जब उस महिला को देखता हूं तो लगता है अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा होगा तो… इंसान किस हद तक गिरेगा, दया आती है उन पर।'