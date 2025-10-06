‘भाभी का इतना बड़ा भी अपराध नहीं कितना गिरोगे?’ खेसारी लाल यादव का पवन सिंह पर हमला

खेसारी लाल यादव और पवन सिंह (सोर्स: X)
Pawan Singh Wife Jyoti Singh: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रियलिटी शो से निकलने के बाद ये मामला और भी गरमा गया है। बता दें कि ज्योति सिंह ने पवन सिंह के घर के बाहर पहुंचकर हंगामा किया और आत्महत्या करने की धमकी दी, जिसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में खलबली मच गई है।
अब इस मामले में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने भी अपनी राय रखी है। उन्होंने ज्योति सिंह का सपोर्ट करते हुए पवन सिंह को जमकर खरी-खोटी सुनाई है। खेसारी ने कहा कि पवन सिंह को ज्योति को माफ कर देना चाहिए।
दरअसल, एक इंटरव्यू में खेसारी ने कहा, 'भाभी की इतनी बड़ी गलती तो नहीं है। उस महिला का इतना बड़ा अपराध तो नहीं है। आप इतने लोगों को माफ कर सकते हो। उस महिला को भी माफ करो। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के घर में भतीजा आए। मेरी बहन तो नहीं है। लेकिन बेटी है। उसके नजरिए से जब उस महिला को देखता हूं तो लगता है अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा होगा तो… इंसान किस हद तक गिरेगा, दया आती है उन पर।'
इसके साथ ही खेसारी ने आगे कहा, 'अगर उनका अपराध इतना बड़ा है तो एक बार आप खुद मीडिया में आकर बोलो। मैं बहुत प्यार करता हूं उस इंसान (पवन सिंह) से, लेकिन उनकी गलतियों पर मैं पर्दा नहीं डाल सकता। मैं उनका चमचा नहीं हूं। मैं चाटूकारिता नहीं करता। पवन सिंह मेरा घर नहीं चलाते जो मैं कहूं कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। नहीं कर रहे हो आप बढ़िया। ये सही नहीं है। ये गलत है तो है।'
बता दें कि खेसारी लाल यादव का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। फैंस खेसारी के इस बेबाक अंदाज की तारीफ कर रहे हैं और पवन सिंह को ज्योति सिंह के साथ सुलह करने की सलाह दे रहे हैं। अब देखना ये है कि खेसारी के इस बयान पर पवन सिंह की क्या प्रतिक्रिया होती है।
