चुनाव हारी ज्योति सिंह तो पवन सिंह ने किया पोस्ट, बोले- बिहार की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद…

पवन सिंह ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम हासिल किया है। उन्हें भोजपुरी सिनेमा का 'दबंग' या 'पावर स्टार' कहा जाता है। उत्तर भारत में उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है और फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। हाल ही में पवन सिंह रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में बतौर गेस्ट नजर आए थे और वहां भी उन्होंने खूब धमाल मचाया था। अब वह बॉलीवुड गानों में भी अपनी आवाज दे रहे हैं, जिसमें फिल्म 'स्त्री 2' का गाना भी शामिल है। वहीं वह अपने ज्योति सिंह से तलाक और एलिमनी को लेकर भी इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं।