Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोजपुरी

चुनाव हारी ज्योति सिंह तो पवन सिंह ने किया पोस्ट, बोले- बिहार की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद…

Pawan Singh Post On Bihar Election Result 2025: बिहार इलेक्शन 2025 के नतीजे कल यानी 14 नवंबर को आ गए हैं। ऐसे में पवन सिंह की पत्नी को करारी हार मिली है। अब इसके बाद पवन सिंह ने पोस्ट किया है और अपनी खुशी जाहिर की है। उनका ने पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 15, 2025

Pawan Singh Post after Wife Jyoti Singh

पवन सिंह ने किया बिहार इलेक्शन पर पोस्ट

Pawan Singh Post after Wife Jyoti Singh Loses Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में NDA ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने बहुमत हासिल किया है, जिससे गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों में खुशी का माहौल है।

वहीं, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था जिसमें उन्हें करारी हार मिली है। अब इसी बीच पवन सिंह की पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है तो भोजपुरी सुपरस्टार और भाजपा नेता पवन सिंह काफी उत्साहित हो उठे। अब उनका एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

ज्योति सिंह हारी चुनाव तो पवन सिंह का पोस्ट आया सामने (Pawan Singh Post after Wife Jyoti Singh Loses)

पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति का रिश्ता इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। दोनों के तलाक की खबरें लगातार आती रहती हैं। चुनाव से पहले भी काफी हंगामा हुआ था। जिसके बाद ही ज्योति सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, वहीं पवन सिंह ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे। अब जब पवन सिंह ने NDA की शानदार जीत पर पोस्ट शेयर किया है।

पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के साथ वह खुद दिखाई दे रहे हैं। इस पोस्टर पर उन्होंने लिखा है, 'NDA ही बिहार का भरोसा… NDA ही बिहार का भविष्य।" और नीचे कैप्शन दिया, "बिहार की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद! बिहार के जन-जन का हृदय से आभार।" अब ये पोस्ट इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है, लोग ज्योति सिंह के हारने और पवन सिंह की पार्टी के जीतने पर रिएक्शन दे रहे हैं।

पवन सिंह और ज्योति के तलाक की उड़ रही हैं खबरें (Pawan Singh Instagram)

पवन सिंह ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम हासिल किया है। उन्हें भोजपुरी सिनेमा का 'दबंग' या 'पावर स्टार' कहा जाता है। उत्तर भारत में उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है और फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। हाल ही में पवन सिंह रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में बतौर गेस्ट नजर आए थे और वहां भी उन्होंने खूब धमाल मचाया था। अब वह बॉलीवुड गानों में भी अपनी आवाज दे रहे हैं, जिसमें फिल्म 'स्त्री 2' का गाना भी शामिल है। वहीं वह अपने ज्योति सिंह से तलाक और एलिमनी को लेकर भी इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं।

ये भी पढ़ें

धर्मेंद्र की एक्ट्रेस का निधन, इंडस्ट्री में पसरा मातम
बॉलीवुड
Kamini Kaushal Passed Away

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bhojpuri

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

15 Nov 2025 10:58 am

Published on:

15 Nov 2025 10:37 am

Hindi News / Entertainment / Bhojpuri / चुनाव हारी ज्योति सिंह तो पवन सिंह ने किया पोस्ट, बोले- बिहार की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद…

बड़ी खबरें

View All

भोजपुरी

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

चुनावी हार के बाद खेसारी लाल यादव और ज्योति सिंह ने तोड़ी चुप्पी, पहली प्रतिक्रिया आई सामने

Bihar Election 2025: Celebs Latest Post
भोजपुरी

बिहार इलेक्शन में इस भोजपुरी सुपरस्टार ने उड़ाया गर्दा, बड़े-बड़े मठाधीश हुए धराशायी

pawan singh
भोजपुरी

मैथिली ठाकुर का जलवा, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह फुस्स… डगमगाए खेसारी, जानिए तीन हाई प्रोफाइल सेलेब्स सीट का हाल

Bihar Election 2025
भोजपुरी

छठ पूजा की आस्था में डूबी एक मुस्लिम एक्ट्रेस, मांग में सिंदूर-माथे पर लाल बिंदी… सामने आई तस्वीर

rani chatterjee
भोजपुरी

पवन सिंह को बदनाम कर रही है और उन्हीं के नाम पर वोट मांग रही है- ज्योति सिंह की हुई फजीहत

Jyoti Singh-Pawan Singh
भोजपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.