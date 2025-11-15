चुनाव हारी ज्योति सिंह तो पवन सिंह ने किया पोस्ट, बोले- बिहार की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद…

पवन सिंह ने किया बिहार इलेक्शन पर पोस्ट
Pawan Singh Post after Wife Jyoti Singh Loses Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में NDA ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने बहुमत हासिल किया है, जिससे गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों में खुशी का माहौल है।
वहीं, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था जिसमें उन्हें करारी हार मिली है। अब इसी बीच पवन सिंह की पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है तो भोजपुरी सुपरस्टार और भाजपा नेता पवन सिंह काफी उत्साहित हो उठे। अब उनका एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति का रिश्ता इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। दोनों के तलाक की खबरें लगातार आती रहती हैं। चुनाव से पहले भी काफी हंगामा हुआ था। जिसके बाद ही ज्योति सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, वहीं पवन सिंह ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे। अब जब पवन सिंह ने NDA की शानदार जीत पर पोस्ट शेयर किया है।
पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के साथ वह खुद दिखाई दे रहे हैं। इस पोस्टर पर उन्होंने लिखा है, 'NDA ही बिहार का भरोसा… NDA ही बिहार का भविष्य।" और नीचे कैप्शन दिया, "बिहार की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद! बिहार के जन-जन का हृदय से आभार।" अब ये पोस्ट इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है, लोग ज्योति सिंह के हारने और पवन सिंह की पार्टी के जीतने पर रिएक्शन दे रहे हैं।
पवन सिंह ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम हासिल किया है। उन्हें भोजपुरी सिनेमा का 'दबंग' या 'पावर स्टार' कहा जाता है। उत्तर भारत में उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है और फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। हाल ही में पवन सिंह रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में बतौर गेस्ट नजर आए थे और वहां भी उन्होंने खूब धमाल मचाया था। अब वह बॉलीवुड गानों में भी अपनी आवाज दे रहे हैं, जिसमें फिल्म 'स्त्री 2' का गाना भी शामिल है। वहीं वह अपने ज्योति सिंह से तलाक और एलिमनी को लेकर भी इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं।
