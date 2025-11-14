चुनावी हार के बाद खेसारी लाल यादव और ज्योति सिंह ने तोड़ी चुप्पी, पहली प्रतिक्रिया आई सामने

भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही थीं, जहां उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। इस सीट से भकपा-माले के अरुण सिंह ने 2836 वोटों से बाजी मार ली है। ज्योति तीसरे स्थान पर रहीं। हालांकि इस बीच उनका एक पोस्ट सामने आया है, स्टार की पत्नी लिखती हैं- “‘हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा’ पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता द्वारा मैं अपनी मनःस्थिति को बताना चाहती हूं, ऐसा इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि काराकाट की जनता ने अपने अपार समर्थन द्वारा मुझे भावनात्मक रूप से और भी दृढ़ और संकल्पित बना दिया है, इसके लिए हृदय से मैं तमाम कारकाट की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूं । साथ ही मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि यह लड़ाई मैंने महिलाओं के लिए लड़ी हूं, यह लड़ाई मैंने शोषितों/वंचितों के लिए लड़ी है,ना कि किसी को जीतने या हारने के लिए। हमारे लोकतंत्र में सभी को लड़ने का अधिकार दिया है, साथ ही यह जीवन हमें सिखाता है कि हार/जीत जीवन का हिस्सा है, इससे आगे बढ़ाना है, मैं बढूंगी साथ ही इस क्षेत्र के लिए हमेशा तत्परता से यथा संभव योगदान देती रहूंगी। मैं चयनित विधायक को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं,साथ ही उनसे यह उम्मीद करती हूं,कि आप इस क्षेत्र के विकास के लिए अपना योगदान तत्परता से करेंगे।”