Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोजपुरी

चुनावी हार के बाद खेसारी लाल यादव और ज्योति सिंह ने तोड़ी चुप्पी, पहली प्रतिक्रिया आई सामने

बिहार चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का लेटेस्ट पोस्ट सामने आया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 14, 2025

Bihar Election 2025: Celebs Latest Post

बिहार इलेक्शन 2025: हार के बाद गायक खेसारी लाल यादव और ज्योति सिंह का लेटेस्ट पोस्ट आया सामने (इमेज सोर्स: सेलेब्स इंस्टाग्राम)

Bihar Election Result 2025: बिहार चुनाव में इस बार गजब का ट्विस्ट देखने को मिला है। जहां भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव और रितेश पांडेय का जादू फीका पड़ गया है। दोनों ही कलाकार अपनी विधानसभा सीट से चुनाव हार गए हैं, वहीं सिर्फ 25 साल की लोकगायिका मैथिली ठाकुर ने पूरी महफिल लूट ली है। वह बिहार के दरभंगा की अलीनगर सीट से चुनाव जीत चुकी है। भाजपा ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा था। चलिए अब आपको बताते हैं, हार के बाद किस सेलेब्स ने पोस्ट में क्या लिखा?

चुनाव में शिकस्त के बाद खेसारी ने किया पोस्ट

आज सुबह से ही छपरा विधानसभा सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि इस सीट से भोजपुरी सुपरस्टार RJD के खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में थे। लेकिन उन्हें भाजपा प्रत्याशी छोटी कुमारी ने 7600 वोटों से हरा दिया है। इस बीच खेसारी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट साझा किया है, उन्होंने लिखा- “क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिला, ये भी सही वो भी सही… जनता मेरे लिए तब भी सर्वोपरि थी, आज भी है और हमेशा रहेगी! मुद्दा तब भी उठल बा, आगे भी उठी…जय बिहार!”

पवन सिंह की पत्नी ज्योति का पोस्ट आया सामने

भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही थीं, जहां उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। इस सीट से भकपा-माले के अरुण सिंह ने 2836 वोटों से बाजी मार ली है। ज्योति तीसरे स्थान पर रहीं। हालांकि इस बीच उनका एक पोस्ट सामने आया है, स्टार की पत्नी लिखती हैं- “‘हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा’ पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता द्वारा मैं अपनी मनःस्थिति को बताना चाहती हूं, ऐसा इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि काराकाट की जनता ने अपने अपार समर्थन द्वारा मुझे भावनात्मक रूप से और भी दृढ़ और संकल्पित बना दिया है, इसके लिए हृदय से मैं तमाम कारकाट की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूं । साथ ही मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि यह लड़ाई मैंने महिलाओं के लिए लड़ी हूं, यह लड़ाई मैंने शोषितों/वंचितों के लिए लड़ी है,ना कि किसी को जीतने या हारने के लिए। हमारे लोकतंत्र में सभी को लड़ने का अधिकार दिया है, साथ ही यह जीवन हमें सिखाता है कि हार/जीत जीवन का हिस्सा है, इससे आगे बढ़ाना है, मैं बढूंगी साथ ही इस क्षेत्र के लिए हमेशा तत्परता से यथा संभव योगदान देती रहूंगी। मैं चयनित विधायक को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं,साथ ही उनसे यह उम्मीद करती हूं,कि आप इस क्षेत्र के विकास के लिए अपना योगदान तत्परता से करेंगे।”

ये भी पढ़ें

मैथिली ठाकुर का जलवा, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह फुस्स… डगमगाए खेसारी, जानिए तीन हाई प्रोफाइल सेलेब्स सीट का हाल
भोजपुरी
Bihar Election 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bhojpuri

Entertainment

Published on:

14 Nov 2025 09:17 pm

Hindi News / Entertainment / Bhojpuri / चुनावी हार के बाद खेसारी लाल यादव और ज्योति सिंह ने तोड़ी चुप्पी, पहली प्रतिक्रिया आई सामने

बड़ी खबरें

View All

भोजपुरी

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

बिहार इलेक्शन में इस भोजपुरी सुपरस्टार ने उड़ाया गर्दा, बड़े-बड़े मठाधीश हुए धराशायी

pawan singh
भोजपुरी

मैथिली ठाकुर का जलवा, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह फुस्स… डगमगाए खेसारी, जानिए तीन हाई प्रोफाइल सेलेब्स सीट का हाल

Bihar Election 2025
भोजपुरी

छठ पूजा की आस्था में डूबी एक मुस्लिम एक्ट्रेस, मांग में सिंदूर-माथे पर लाल बिंदी… सामने आई तस्वीर

rani chatterjee
भोजपुरी

पवन सिंह को बदनाम कर रही है और उन्हीं के नाम पर वोट मांग रही है- ज्योति सिंह की हुई फजीहत

Jyoti Singh-Pawan Singh
भोजपुरी

भूतिया फिल्म है ‘काला सिंदूर’, रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज

Kala Sindoor Trailer Out
भोजपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.