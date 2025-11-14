मैथिली ठाकुर का जलवा, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह फुस्स… डगमगाए खेसारी, जानिए तीन हाई प्रोफाइल सेलेब्स सीट का हाल

25 साल की गायिका मैथिली ठाकुर चुनाव में बढ़त बनाते ही खुशी से झूमती नजर आ रही हैं। रियलिटी शोज से पहचान बनाने वाली मैथिली का ताल्लुक बिहार के एक छोटे से गांव से है, लेकिन संगीत उनके खून में है। पिता रमेश ठाकुर संगीतकार हैं और वही उनके पहले गुरु भी। मां गृहणी हैं और छोटे भाई ऋषभ और अयाची दोनों संगीत में बहन का पूरा साथ देते हैं। रोजगार की तलाश में परिवार सालों पहले दिल्ली आ गया, जहां मैथिली ने पढ़ाई भी की। अब वही सुरों वाली लड़की बिहार की राजनीति में भी अपनी मजबूत ‘धुन’ बजा रही है। टीवी पर आकर बिहार को नई दिशा में नए सोच के साथ ले जाने की बात कर रही हैं।