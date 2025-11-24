धर्मेंद्र जी के जगह केहू ले ना पाई हो… भोजपुरी स्टार्स ने ‘ही-मैन’ को दी अंतिम विदाई

धर्मेंद्र के साथ अपनी फोटो फेसबुक पर साझा करते हुए भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह ने इमोशनल नोट में लिखा- “धर्मेंद्र जी के जाने की खबर ने दिल को भीतर तक तोड़ दिया है। ऐसा लगता है मानो पर्दे से नहीं, जिंदगी से ही एक रोशनी चला गया हो। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला। सेट पर उनकी ममता, सरलता और इंसानियत आज भी याद करके आंखें नम हो जाती हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को परम शांति मिले।”