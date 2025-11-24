Patrika LogoSwitch to English

धर्मेंद्र जी के जगह केहू ले ना पाई हो… भोजपुरी स्टार्स ने ‘ही-मैन’ को दी अंतिम विदाई

Last Tribute To Dharmendra: धर्मेंद्र के निधन से भोजपुरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। कई भोजपुरी कलाकारों ने नम आंखों से ‘ही-मैन’ को श्रद्धांजलि दी है।

Saurabh Mall

Nov 24, 2025

Dharmendra Passed Away: बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के जुहू स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। पिछले कुछ समय से वह बीमार चल रहे थे। 12 नवंबर को ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। लेकिन सोमवार सुबह अचानक उनकी तबीयत और बिगड़ गई और वे दुनिया को अलविदा कह गए।

उनके निधन से न सिर्फ परिवार, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके करोड़ों फैंस शोक में डूब गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार विले पार्ले स्थित पवन हंस श्मशान घाट में हुआ। हेमा मालिनी का एक वीडियो सामने आया है, वह श्मशान घाट की तरफ कार से जाती दिखीं, जबकि बेटी ईशा देओल सफेद कपड़ों में श्मशान घाट पर स्पॉट हुईं।

ताजा जानकारी के मुताबिक, धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल अपने पिता को मुखाग्नि दी। इस दुखद घड़ी में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े दिग्गज कलाकारों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

खेसारी लाल यादव:

भोजपुरी एक्टर-सिंगर खेसारी लाल यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स (ट्विटर) पर लिखा- “आज से सिनेमा के आंगन सूना पड़ गइल… धर्मेंद्र जी के जगह केहू ले ना पाई। सहृदय श्रद्धांजलि… ओम शांति।”

रवि किशन:

अभिनेता से राजनेता बने रवि किशन ने फेसबुक पर धर्मेंद्र के साथ अपनी एक यादगार फोटो शेयर करते हुए लिखा- “वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र जी, जिन्हें पूरे देश ने स्नेह से 'ही-मैन' और 'धरम पाजी' के रूप में अपने दिल में बसाया, आज 89 वर्ष की आयु में स्वर्गवासी हो गए। भारतीय सिनेमा के इस महान स्तंभ का जाना फिल्म जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है।'

भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह:

धर्मेंद्र के साथ अपनी फोटो फेसबुक पर साझा करते हुए भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह ने इमोशनल नोट में लिखा- “धर्मेंद्र जी के जाने की खबर ने दिल को भीतर तक तोड़ दिया है। ऐसा लगता है मानो पर्दे से नहीं, जिंदगी से ही एक रोशनी चला गया हो। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला। सेट पर उनकी ममता, सरलता और इंसानियत आज भी याद करके आंखें नम हो जाती हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को परम शांति मिले।”

निरहुआ: अलविदा बॉलीवुड के हीमैन

नेता-अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने धर्मेंद्र की फोटो शेयर करते हुए लिखा- “अलविदा बॉलीवुड के ‘ही-मैन’ धर्मेंद्र जी। भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता धर्मेंद्र का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह पूरे बॉलीवुड के लिए एक अपूरणीय क्षति है। भावभीनी श्रद्धांजलि।”

Updated on:

24 Nov 2025 08:44 pm

Published on:

24 Nov 2025 08:03 pm

Hindi News / Entertainment / Bhojpuri / धर्मेंद्र जी के जगह केहू ले ना पाई हो… भोजपुरी स्टार्स ने ‘ही-मैन’ को दी अंतिम विदाई

