24 नवंबर से धर्मेंद्र और सलीम खान का क्या है कनेक्शन? एक तारीख और दो किस्से

यह एक ऐसा संयोग है, जिसने बॉलीवुड के दो दिग्गज नामों को एक ही दिन में सुर्खियों में ला दिया। सलीम-जावेद की राइटिंग जोड़ी और धर्मेंद्र की दोस्ती किसी से छिपी नहीं थी। ‘शोले’, ‘जंजीर’, ‘शान’, जैसी फिल्मों ने इस तिकड़ी को अमर कर दिया था। इसी दोस्ती की वजह से कहा जाता था कि सलीम खान के फेवरेट एक्टर हमेशा से धर्मेंद्र ही रहे। इसलिए 24 नवंबर का दिन अब न सिर्फ सलीम खान के जन्मदिन के तौर पर याद किया जाएगा, बल्कि धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने का भी दिन बन गया है।