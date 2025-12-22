Honey Singh is Back! Aadat गाने में हनी सिंह और वाणी कपूर ने मचाई सनसनी

वाणी कपूर की बात करें तो, साल 2017 में रिलीज हुए गाने 'मैं यार मनाना नी' में अपने डांस से खूब तारीफें बटोरी थीं। वे आखिरी बार बॉलीवुड फिल्म 'रेड 2' में नजर आईं थीं, इसके अलावा वो फिल्म 'अबीर गुलाल' में भी आईं। हालांकि ये फिल्म भारतीय थिएटरों में रिलीज नहीं हुई थी। अब खबरें ऐसी है कि हनी सिंह, वाणी कपूर और एपी ढिल्लों की ये त्रीकी दुनियाभर के म्यूजिक प्रेमियों को एक नई म्यूजिक ट्रिप पर ले जाने को तैयार है।