22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Honey Singh is Back! Aadat गाने में हनी सिंह और वाणी कपूर ने मचाई सनसनी

Aadat Song Released: हनी सिंह अपने सॉग Aadat के साथ फिर से वापसी कर चुके हैं और उन्होंने सॉग्स लवर्स के दिलों में फिर से अपनी जगह बना ली है।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 22, 2025

Honey Singh is Back! Aadat गाने में हनी सिंह और वाणी कपूर ने मचाई सनसनी

Honey Singh (सोर्स: X)

Aadat Song Released: बॉलीवुड सिंगर हनी सिंह ने नए सॉग Aadat के साथ म्यूजिक की दुनिया में धमाल मचा दिया है। इस गाने में बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर और पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों की एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिली है। 3 मिनट 42 सेकंड के इस वीडियो में हनी सिंह के गाने के साथ-साथ वाणी कपूर के स्टाइलिश डांस ने भी सबका दिल जीता है।

Aadat गाने में हनी सिंह और वाणी कपूर ने मचाई सनसनी

गाने का वीडियो एल्बम '51 ग्लोरियस डेज' का हिस्सा है। बता दें, वीडियो में वाणी कपूर ने आकर्षक आउटफिट्स में बेहद खूबसूरत लग रही है और उनका परफॉर्मेंस काफी दमदार है। वे कभी एपी ढिल्लों के साथ डांस करती हुई नजर आईं तो कभी हनी सिंह के साथ उन्होंने अपने डांस मूव्स से फैंस को मंत्रमुग्ध कर दिया है।

Aadat के लिरिक्स हनी सिंह, एपी ढिल्लों और शिंदा कहलों ने मिलकर लिखी हैं, जबकि म्यूजिक निर्देशन विनोद वर्मा ने किया है। इस गाने के वीडियो को मिहिर गुलाटी ने डायरेक्ट किया है और रिलीज के बाद से ही ये गाना सोशल मीडिया पर खूब छाया हुआ है। यूट्यूब पर 3 घंटे के अंदर इसे 7 लाख 81 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जो इसकी लोकप्रियता का सबूत है।

मैं यार मनाना नी

वाणी कपूर की बात करें तो, साल 2017 में रिलीज हुए गाने 'मैं यार मनाना नी' में अपने डांस से खूब तारीफें बटोरी थीं। वे आखिरी बार बॉलीवुड फिल्म 'रेड 2' में नजर आईं थीं, इसके अलावा वो फिल्म 'अबीर गुलाल' में भी आईं। हालांकि ये फिल्म भारतीय थिएटरों में रिलीज नहीं हुई थी। अब खबरें ऐसी है कि हनी सिंह, वाणी कपूर और एपी ढिल्लों की ये त्रीकी दुनियाभर के म्यूजिक प्रेमियों को एक नई म्यूजिक ट्रिप पर ले जाने को तैयार है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

22 Dec 2025 05:17 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Honey Singh is Back! Aadat गाने में हनी सिंह और वाणी कपूर ने मचाई सनसनी

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

हमारे बीच कभी कोल्ड वॉर नहीं था…माधुरी दीक्षित ने श्रीदेवी को लेकर सालों पुराने विवाद पर तोड़ी चुप्पी

Madhuri Dixit Sridevi Fight:
बॉलीवुड

प्री-रिलीज नंबर्स पर क्यों नहीं बोल रहे The Raja Saab के मेकर्स? टीजी विश्व प्रसाद ने बताई वजह

प्री-रिलीज नंबर्स पर क्यों नहीं बोल रहे The Raja Saab के मेकर्स? टीजी विश्व प्रसाद ने बताई वजह
बॉलीवुड

Drishyam 3: ‘दृश्यम 3’ का 1 मिनट 13 सेकंड का वीडियो आया सामने, इस दिन होगी फिल्म रिलीज

Drishyam 3 Release Date Announced Ayay devgn Vijay Salgaonkar floor big screens on gandhi jayanti October 2 2026
बॉलीवुड

रात में उर्फी जावेद और उनकी बहन के साथ क्या हुआ? सुबह 5 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचीं इन्फ्लुएंसर

Urfi Jawed
बॉलीवुड

करोड़ों की फीस, घटता प्रॉफिट, बॉलीवुड इंडस्ट्री के सामने नई बड़ी चुनौती, अब कमाई पर लगेगा ब्रेक?

करोड़ों की फीस, घटता प्रॉफिट, बॉलीवुड इंडस्ट्री के सामने नई बड़ी चुनौती, अब कमाई पर लगेगा ब्रेक?
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.