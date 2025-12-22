Drishyam 3: ‘दृश्यम 3’ का 1 मिनट 13 सेकंड का वीडियो आया सामने, इस दिन होगी फिल्म रिलीज

बता दें, 'दृश्यम 3' 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मेकर्स ने इस फिल्म को गांधी जयंती के खास दिन रिलीज करने का फैसला किया है। इस दिन शुक्रवार है और छुट्टी होगी, जिसका फायदा फिल्म को मिलेगा। ये फिल्म गांधी जयंती के दिन फिल्म का निर्देशन एक बार फिर अभिषेक पाठक ही कर रहे हैं। हालांकि फिल्म की पूरी स्टारकास्ट को लेकर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि कहानी वहीं से शुरू होगी जहां दूसरे पार्ट में खत्म हुई थी। फैंस के बीच सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या पिछले पार्ट में शानदार परफॉर्मेंस देने वाले अक्षय खन्ना इस बार भी फिल्म का हिस्सा होंगे या नहीं?