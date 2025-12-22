22 दिसंबर 2025,

बॉलीवुड

Drishyam 3: 'दृश्यम 3' का 1 मिनट 13 सेकंड का वीडियो आया सामने, इस दिन होगी फिल्म रिलीज

Drishyam 3 Release Date: अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 की रिलीज डेट सामने आ गई है। यह फिल्म एक खास दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मेकर्स ने बहुत सोच समझकर इस दिन का चुनाव किया है।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 22, 2025

Drishyam 3 Release Date Announced Ayay devgn Vijay Salgaonkar floor big screens on gandhi jayanti October 2 2026

अजय देवगन की 'दृश्यम 3' की रिलीज डेट आई सामने

Drishyam 3 Release Date Announced: बॉलीवुड के सबसे चतुर और चहेते किरदारों में से एक 'विजय सालगांवकर' की वापसी का इंतजार अब खत्म हो गया है। अजय देवगन की सुपरहिट सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम' के तीसरे पार्ट की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी इस फिल्म को लेकर दर्शकों के मन में लंबे समय से कई सवाल थे, लेकिन अब मेकर्स ने न केवल फिल्म का ऐलान किया है, बल्कि इसकी रिलीज डेट भी बता दी है।

दृश्यम 3 की रिलीज डेट आई सामने (Drishyam 3 Release Date)

फिल्म की घोषणा के लिए मेकर्स ने 1 मिनट 13 सेकंड का एक पावरफुल वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में अजय देवगन का दमदार वॉइस-ओवर रोंगटे खड़े कर देता है। विजय सालगांवकर के अंदाज में अजय कहते हैं, "मेरा सच, मेरा सही, सिर्फ मेरी फैमिली है।"

वीडियो में पिछली कहानियों की झलक दिखाते हुए बताया गया है कि अपनी फैमिली के लिए विजय आज भी एक दीवार बनकर खड़ा है। वीडियो के आखिर में विजय सालगांवकर का एक डायलॉग अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। "कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आखिरी हिस्सा अभी बाकी है।"

गांधी जयंती के दिन रिलीज होगी फिल्म (Drishyam 3 Release On Gandhi Jayanti)

बता दें, 'दृश्यम 3' 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मेकर्स ने इस फिल्म को गांधी जयंती के खास दिन रिलीज करने का फैसला किया है। इस दिन शुक्रवार है और छुट्टी होगी, जिसका फायदा फिल्म को मिलेगा। ये फिल्म गांधी जयंती के दिन फिल्म का निर्देशन एक बार फिर अभिषेक पाठक ही कर रहे हैं। हालांकि फिल्म की पूरी स्टारकास्ट को लेकर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि कहानी वहीं से शुरू होगी जहां दूसरे पार्ट में खत्म हुई थी। फैंस के बीच सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या पिछले पार्ट में शानदार परफॉर्मेंस देने वाले अक्षय खन्ना इस बार भी फिल्म का हिस्सा होंगे या नहीं?

मलयालम वर्सेस हिंदी: इस बार मुकाबला होगा कड़ा (Ajay Devgn Drishyam 3)

गौरतलब है कि अजय देवगन की 'दृश्यम' असल में साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल की इसी नाम से बनी मलयालम फिल्म का आधिकारिक हिंदी रीमेक है। कुछ दिनों पहले ही मोहनलाल ने भी 'दृश्यम 3' के मलयालम वर्जन की शूटिंग शुरू की है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार मलयालम फिल्म के मेकर्स अपनी फिल्म को हिंदी में भी रिलीज करने की तैयारी में हैं।

ऐसे में दर्शकों के सामने एक ही कहानी के दो वर्जन होंगे। अब देखना यह है कि क्या अजय देवगन की 'दृश्यम 3' की कहानी में कुछ बड़े बदलाव किए जाएंगे या यह पूरी तरह साउथ का रीमेक ही होगी। जहां 2015 और 2022 में आई फिल्म के पहले दो पार्ट्स ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े थे, वहीं अब देखना होगा कि विजय सालगांवकर का यह 'आखिरी हिस्सा' क्या नया धमाका करता है।

22 Dec 2025 02:35 pm

