Drishyam 3: ‘दृश्यम 3’ का 1 मिनट 13 सेकंड का वीडियो आया सामने, इस दिन होगी फिल्म रिलीज

अजय देवगन की 'दृश्यम 3' की रिलीज डेट आई सामने
Drishyam 3 Release Date Announced: बॉलीवुड के सबसे चतुर और चहेते किरदारों में से एक 'विजय सालगांवकर' की वापसी का इंतजार अब खत्म हो गया है। अजय देवगन की सुपरहिट सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम' के तीसरे पार्ट की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी इस फिल्म को लेकर दर्शकों के मन में लंबे समय से कई सवाल थे, लेकिन अब मेकर्स ने न केवल फिल्म का ऐलान किया है, बल्कि इसकी रिलीज डेट भी बता दी है।
फिल्म की घोषणा के लिए मेकर्स ने 1 मिनट 13 सेकंड का एक पावरफुल वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में अजय देवगन का दमदार वॉइस-ओवर रोंगटे खड़े कर देता है। विजय सालगांवकर के अंदाज में अजय कहते हैं, "मेरा सच, मेरा सही, सिर्फ मेरी फैमिली है।"
वीडियो में पिछली कहानियों की झलक दिखाते हुए बताया गया है कि अपनी फैमिली के लिए विजय आज भी एक दीवार बनकर खड़ा है। वीडियो के आखिर में विजय सालगांवकर का एक डायलॉग अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। "कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आखिरी हिस्सा अभी बाकी है।"
बता दें, 'दृश्यम 3' 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मेकर्स ने इस फिल्म को गांधी जयंती के खास दिन रिलीज करने का फैसला किया है। इस दिन शुक्रवार है और छुट्टी होगी, जिसका फायदा फिल्म को मिलेगा। ये फिल्म गांधी जयंती के दिन फिल्म का निर्देशन एक बार फिर अभिषेक पाठक ही कर रहे हैं। हालांकि फिल्म की पूरी स्टारकास्ट को लेकर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि कहानी वहीं से शुरू होगी जहां दूसरे पार्ट में खत्म हुई थी। फैंस के बीच सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या पिछले पार्ट में शानदार परफॉर्मेंस देने वाले अक्षय खन्ना इस बार भी फिल्म का हिस्सा होंगे या नहीं?
गौरतलब है कि अजय देवगन की 'दृश्यम' असल में साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल की इसी नाम से बनी मलयालम फिल्म का आधिकारिक हिंदी रीमेक है। कुछ दिनों पहले ही मोहनलाल ने भी 'दृश्यम 3' के मलयालम वर्जन की शूटिंग शुरू की है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार मलयालम फिल्म के मेकर्स अपनी फिल्म को हिंदी में भी रिलीज करने की तैयारी में हैं।
ऐसे में दर्शकों के सामने एक ही कहानी के दो वर्जन होंगे। अब देखना यह है कि क्या अजय देवगन की 'दृश्यम 3' की कहानी में कुछ बड़े बदलाव किए जाएंगे या यह पूरी तरह साउथ का रीमेक ही होगी। जहां 2015 और 2022 में आई फिल्म के पहले दो पार्ट्स ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े थे, वहीं अब देखना होगा कि विजय सालगांवकर का यह 'आखिरी हिस्सा' क्या नया धमाका करता है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग