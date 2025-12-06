इंद्रेश उपाध्याय से फेमस एक्ट्रेस ने मांगी माफी, पोस्ट हुआ वायरल

अक्षरा सिंह ने इंद्रेश उपाध्याय और उनकी पत्नी शिप्रा का एक वीडियो शेयर कर जोड़े को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अक्षरा ने लिखा, "प्यारे भैया भाभी को शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। और माफी ना आ पाने के लिए। भाभी से मिलने जल्द आ रही हूं।" इस पोस्ट से साफ पता चलता है कि किसी कारणवश वह शादी समारोह में शामिल नहीं हो पाईं, जिसके लिए उन्होंने माफी मांगी है और जल्द ही दुल्हन शिप्रा शर्मा से मिलने का वादा भी किया है और अक्षरा सिंह इंद्रेश उपाध्याय को भाई मानती हैं और उनकी काफी इज्जत भी करती हैं।