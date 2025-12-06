इंद्रेश उपाध्याय से फेमस एक्ट्रेस ने मांगी माफी, पोस्ट हुआ वायरल

इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा
Indresh Upadhyay Marriage: मशहूर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने हाल ही में शिप्रा शर्मा के साथ रीति-रिवाज से शादी कर ली है। यह भव्य विवाह समारोह जयपुर के फाइव स्टार होटल ताज आमेर में आयोजित किया गया था, जिसमें कई जाने-माने आध्यात्मिक और चर्चित चेहरे शामिल हुए थे।
शादी की सबसे खास बात यह रही कि बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री, देवकीनंदन ठाकुर और अनिरुद्धाचार्य जैसे कई बड़े कथावाचक नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने पहुंचे। अब उनकी शादी के बाद फेमस एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने इंद्रेश उपाध्याय से सोशल मीडिया पर माफी मांगी है। उनका ये पोस्ट धड़ल्ले से वायरल हो रहा है।
सोशल मीडिया पर इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा की शादी की तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं और लोग उन्हें चारों तरफ से बधाई देने में लगे हुए हैं। ऐसे में भोजपुरी इंडस्ट्री की लोकप्रिय सिंगर और एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा के विवाह का एक वीडियो शेयर किया है। साथ ही माफी मांगी है।
अक्षरा सिंह ने इंद्रेश उपाध्याय और उनकी पत्नी शिप्रा का एक वीडियो शेयर कर जोड़े को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अक्षरा ने लिखा, "प्यारे भैया भाभी को शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। और माफी ना आ पाने के लिए। भाभी से मिलने जल्द आ रही हूं।" इस पोस्ट से साफ पता चलता है कि किसी कारणवश वह शादी समारोह में शामिल नहीं हो पाईं, जिसके लिए उन्होंने माफी मांगी है और जल्द ही दुल्हन शिप्रा शर्मा से मिलने का वादा भी किया है और अक्षरा सिंह इंद्रेश उपाध्याय को भाई मानती हैं और उनकी काफी इज्जत भी करती हैं।
इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा की शादी का आयोजन जयपुर के ताज आमेर होटल में हुआ था। यह विवाह पूरी तरह से वैदिक रीति-रिवाजों से संपन्न हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस शादी को खास बनाने के लिए एक-दो नहीं, बल्कि 100 पंडितों ने सभी रस्में पूरी कराईं। शादी के बाद एक आशीर्वाद समारोह भी आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि इंद्रेश उपाध्याय भी जाने-माने कथावाचक कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर के बेटे हैं।
अक्षरा सिंह शादी समारोह में क्यों नहीं जा पाईं, इसका कारण उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। हालांकि, अक्षरा के इंस्टाग्राम पोस्ट से यह पता चलता है कि वह बीते कुछ दिनों से अपनी एक करीबी दोस्त के शादी समारोह में व्यस्त थीं, जिसकी झलकियां उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर साझा की थीं।
