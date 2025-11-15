17 बार मैथिली ठाकुर के परिवार को बदलना पड़ा घर, आखिर क्या थी बड़ी मजबूरी? जानें

Maithili Thakur Won Bihar Election 2025: बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट अब मैथिली ठाकुर के नाम हो गई है। उन्होंने साल 2025 के इलेक्शन में RJD के बिनोद मिश्रा और जन सूरज पार्टी के विप्लव कुमार चौधरी को हराकर बड़ी जीत हासिल की है। उनके करियर की बात करें तो हर कोई जानता है कि राजनीति में आने से बहुत पहले ही वह काफी फेमस थीं, लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने और उनके परिवार ने क्या-क्या बर्दाश्त किया है। उनके परिवार ने एक, दो, तीन या चार बार नहीं बल्कि 17 बार घर बदले। इसकी एक बड़ी मजबूरी थी...