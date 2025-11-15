Patrika LogoSwitch to English

17 बार मैथिली ठाकुर के परिवार को बदलना पड़ा घर, आखिर क्या थी बड़ी मजबूरी? जानें

Maithili Thakur: बिहार की सबसे छोटी उम्र की विधायक बनी मैथिली ठाकुर की असल जिंदगी बेहद मुश्किल भरी रही है। उनके परिवार को 17 बार मजबूरी में घर छोड़ने पड़े थे। खुद उनकी मां ने इसका बड़ा कारण बताया था।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 15, 2025

Maithili Thakur Bihar youngest MLA

मैथिली ठाकुर ने रचा इतिहास

Maithili Thakur Won Bihar Election 2025: बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट अब मैथिली ठाकुर के नाम हो गई है। उन्होंने साल 2025 के इलेक्शन में RJD के बिनोद मिश्रा और जन सूरज पार्टी के विप्लव कुमार चौधरी को हराकर बड़ी जीत हासिल की है। उनके करियर की बात करें तो हर कोई जानता है कि राजनीति में आने से बहुत पहले ही वह काफी फेमस थीं, लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने और उनके परिवार ने क्या-क्या बर्दाश्त किया है। उनके परिवार ने एक, दो, तीन या चार बार नहीं बल्कि 17 बार घर बदले। इसकी एक बड़ी मजबूरी थी...

मैथिली के परिवार ने बदले 17 बार घर (Maithili Thakur Won Bihar Election 2025)

मैथिली ठाकुर ने बिहार इलेक्शन जीतकर इतिहास रच दिया है। वह 25 साल की सबसे कम उम्र की विधायक बन गई हैं, लेकिन उनका बचपन काफी मुश्किलों भरा रहा है। मैथिली का जन्म एक संगीतमय परिवार में हुआ था, उनके दादा और पिता ने खुद मैथिली को लोक संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, हारमोनियम और तबला की शिक्षा दी। उनकी असाधारण प्रतिभा को देखते हुए उनके पिता पूरे परिवार को दिल्ली के द्वारका ले गए। 10 साल की उम्र में मैथिली ने जागरण और अलग-अलग संगीत कार्यक्रमों में परफॉर्म करना शुरू कर दिया था।

मैथिली ठाकुर ने दिल्ली से की थी पढ़ाई (Maithili Thakur Study)

मैथिली ने अपनी पढ़ाई दिल्ली के बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की और भारती कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। 11 साल की उम्र में उन्होंने 'सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स' में भाग लिया था। बाद में वह 'राइजिंग स्टार' में भी नजर आई थीं। जहां वह सिर्फ दो वोटों के अंतर से विजेता नहीं बन पाई थीं।

मैथिली की मां ने बताया क्यों बदलने पड़े थे घर (Maithili Thakur Changed 17 Times house)

मैथिली के शुरुआती साल परिवार के लिए आसान नहीं थे। उन्हें 17 बार अपने घर बदलने पड़े थे, उनकी मां भारती ने 'द इंडियन एक्सप्रेस' से बातचीत में बताया था, "हम केवल एक कमरे के घर का खर्च उठा सकते थे। मेरे पति संगीत का रियाज करते थे और मेरे बच्चे भी रियाज करते थे, लेकिन आसपास के लोगों को उससे परेशानी होती थी और हमें घर छोड़ना पड़ता था।"

2020 में हुए थे बड़े घर में शिफ्ट

मैथिली की मां ने आगे कहा था, "मेरे बच्चे कभी शरारती नहीं थे या किसी को परेशान नहीं करते थे, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे ताकि वह शांति से अभ्यास कर सकें। साल 2017 में हमने दिल्ली के द्वारका में एक घर खरीदा और फिर 2020 में एक बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। जिसे हमने साउंडप्रूफ करवाया था। वहीं मैथिली और उनके भाइयों को करण जौहर और यश चोपड़ा के ऑफिस से भी फोन आए थे। फेसबुक और यूट्यूब पर भी मैथिली के संगीत वीडियो वायरल हुए थे जिससे उनके करियर को एक अलग उड़ान मिली थी।"

चुनाव हारी ज्योति सिंह तो पवन सिंह ने किया पोस्ट, बोले- बिहार की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद…
भोजपुरी
Pawan Singh Post after Wife Jyoti Singh

संबंधित विषय:

bhojpuri

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

bollywod news

Bollywood

Published on:

15 Nov 2025 02:27 pm

Hindi News / Entertainment / Bhojpuri / 17 बार मैथिली ठाकुर के परिवार को बदलना पड़ा घर, आखिर क्या थी बड़ी मजबूरी? जानें

