पत्नी ज्योति सिंह को छोड़ सबको जिता दिए पवन सिंह, खुद भी नहीं लड़े चुनाव? अब सामने आई वजह

नामांकन दाखिल (Bihar Election 2025) के समय, जब भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह से सवाल पूछा गया कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्या? तब इस पर एक्टर ने कहा था कि हां मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। हालांकि उस दौरान सिंगर-एक्टर गृहमंत्री अमित शाह से मिले थे। तब इस बात की चर्चा थी कि पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन किसे पता था वह सिर्फ और सिर्फ फायर प्रचारक के रूप में उतरने वाले हैं। उस दौरान बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक विपक्ष को समझ नहीं आया।