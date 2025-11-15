Patrika LogoSwitch to English

पत्नी ज्योति सिंह को छोड़ सबको जिता दिए पवन सिंह, खुद भी नहीं लड़े चुनाव? अब सामने आई वजह

Powerstar Pawan Singh: भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने NDA की जीत में स्टार प्रचारक बनकर अहम भूमिका निभाई, लेकिन खुद चुनावी मैदान से दूर रहे। उनकी पत्नी ज्योति सिंह को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वह एक बार भी पत्नी के सपोर्ट में प्रचार नहीं किए। चलिए आपको सबकुछ डिटेल में समझाते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 15, 2025

Bihar Election 2025: BJP Star Campaigner Pawan Singh

बिहार चुनाव 2025: फोटो में भाजपा के स्टार प्रचारक पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)

Bihar Election 2025: बिहार इलेक्शन में NDA को प्रचंड बहुमत मिली है। भाजपा स्टार प्रचारक और एक्टर पवन सिंह की धुआंधार रैली को इस बड़ी जीत में X-फैक्टर माना जा रहा है। लेकिन लोगों के मन में अब भी एक सवाल कांटे की तरह चुभ रहा है, आखिर क्यों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Election 2025) में पावरस्टार मैदान में नहीं उतरे? तो चलिए अब आपको इसकी वजह भी बता देते हैं।

पत्नी ज्योति सिंह हार गई चुनाव

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरी थीं। शुरुआत में वह खूब सोशल मीडिया और खबरों में छाई रहीं, लेकिन नतीजा एक दम इसके उलट आया। काराकाट सीट से भाकपा-माले के अरुण सिंह ने बाजी मारते हुए 2836 वोटों से जीत दर्ज कर ली। हार के बाद ज्योति सिंह ने काराकाट की जनता के मत का समर्थन भी किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भाकपा-माले के अरुण सिंह को बधाई भी दी।

ज्योति के इसी पोस्ट पर लोग कई तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- ‘दीदी आप घबराना मत आप हार के भी जीत गई हैं।’ वहीं दूसरे ने लिखा- ‘पता नहीं अच्छे लोग के साथ ऐसा क्यों होता है?’

पत्नी का पवन सिंह ने नहीं किया सपोर्ट

NDA को बड़ी जीत दिलाने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान, पवन सिंह ने धुआंधार रैली की। लेकिन एक बार भी उन्होंने पत्नी ज्योति सिंह के लिए प्रचार नहीं किया।
बता दें इलेक्शन से पहले पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच खूब तनातनी देखने को मिली थी। कई मौकों पर दोनों ने एक-दूसरे पर खूब गंभीर आरोप लगाए हैं। कोर्ट में दोनों का तलाक केस भी चल रहा है, जिसका फैसला आना अभी बाकि है।

बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक

नामांकन दाखिल (Bihar Election 2025) के समय, जब भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह से सवाल पूछा गया कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्या? तब इस पर एक्टर ने कहा था कि हां मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। हालांकि उस दौरान सिंगर-एक्टर गृहमंत्री अमित शाह से मिले थे। तब इस बात की चर्चा थी कि पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन किसे पता था वह सिर्फ और सिर्फ फायर प्रचारक के रूप में उतरने वाले हैं। उस दौरान बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक विपक्ष को समझ नहीं आया।

भोजपुरी सुपरस्टार खुद क्यों नहीं लड़े चुनाव?

पवन सिंह के विधानसभा चुनाव न लड़ने पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने 24 अक्टूबर, 2025 को बड़ा खुलासा किया था, उन्होंने बताया कि पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते वो सांसद लड़ना चाहते हैं, उन्हें आसनसोल से हमने ही टिकट दिलवाया था लेकिन उन्हें वहां से नहीं लड़ना था। अब आगे हम उनको सही जगह से चुनाव लड़वाएंगे।"

Hindi News / Entertainment / Bhojpuri / पत्नी ज्योति सिंह को छोड़ सबको जिता दिए पवन सिंह, खुद भी नहीं लड़े चुनाव? अब सामने आई वजह

