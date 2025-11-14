बिहार इलेक्शन में इस भोजपुरी सुपरस्टार ने उड़ाया गर्दा, बड़े-बड़े मठाधीश हुए धराशायी

अगियांव विधानसभा में वोटों की गिनती रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। यहां मुकाबला इतना कांटे का है कि हर राउंड के साथ हवा का रुख बदलता दिख रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक CPI(ML)(L) के शिव प्रकाश रंजन ने 68,148 वोट जुटाकर मामूली बढ़त बना ली है। वहीं BJP के महेश पासवान सिर्फ 68,871 वोट पर अटके हुए हैं और बेहद करीब से पीछा कर रहे हैं। फासला इतना कम है कि जीत किसके झोली में जाएगी, यह आखिरी राउंड तक कोई भी नहीं कह सकता।

सिंगर पवन सिंह ने भाजपा कैंडिडेट के लिए दो घंटे तक हौसला अफजाई किया था। स्टेज पर बिहारी अंदाज में पगड़ी भी बांधी थी। देखें वीडियो-