Bihar Election Result 2025 Live Update : बिहार में भगवा छाया, लालटेन की रोशनी हुई धीमी, बस फाइनल रिजल्ट का है इंतजार

Bihar Election Result : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 रिजल्ट बस आने ही वाला है। अब एनडीए और गठबंधन को कितनी सीटें मिलती है, यह चर्चा का विषय है।
2025-11-14 02:38:37 pm
LJP-रामविलास सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, हमें जीत का कोई शक नहीं था लेकिन जिस तरीके से भारी बहुमत आ रहा है जनता की ओर से उन लोगों के लिए करारा जवाब है कि बिहार के विकास के लिए उन्होंने विकास पुरुष को चुना है।
2025-11-14 02:31:10 pm
HAM (सेक्युलर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा, मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। नई सरकार नए जोश के साथ बिहार के विकास के लिए काम करेगी। प्रधानमंत्री मोदी बिहार में जो योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, वो जारी रहेगा। बिहार रफ्तार से आगे बढ़ चुका है। हम निश्चिततौर पर पश्चिम बंगाल में भी जीतेंगे।
2025-11-14 02:15:42 pm
अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने कहा, लोगों ने जो मुझ पर विश्वास जताया इसको लेकर मैं आगे बढ़ रही हूं। ये जीत मेरी नहीं है उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने मुझे पर विश्वास किया।
2025-11-14 02:09:59 pm
बिहार चुनाव में NDA के बहुमत के आंकड़े को पार करने के बाद, RJD सांसद मनोज झा ने कहा, वोटों की गिनती जारी है। एक मनोवैज्ञानिक खेल भी चल रहा है। हमने पाया कि 65-70 से अधिक सीटों पर अंतर 3000-5000 वोटों से कम है, और हमें यकीन है कि उन सीटों पर स्थिति बदल सकती है। वोटों की गिनती बेहद धीमी है। यह सिर्फ शुरुआती रुझान है; हमने ऐसे रुझानों को अंत तक बदलते देखा है।
2025-11-14 02:01:25 pm
बिहार के मंत्री और गया टाउन विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रेम कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम पर कहा, बिहार तो एक झांकी है और आगे बंगाल बाकी है। अगला पड़ाव भाजपा का बंगाल में होगा और वहां पर हम सरकार बनाएंगे। बिहार में चुनाव संपन्न होने के बाद अगला चढ़ाई हम बंगाल में करेंगे और वहां पर हम ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करेंगे। वहां पर जो जंगलराज आ गया है और वहां की जनता को जंगलराज से मुक्त कराकर राम राज लाने का काम करेंगे।
2025-11-14 01:57:07 pm
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बढ़त बरकरार रहने पर भाजपा समर्थक जश्न मना रहे हैं।
एनडीए 202 सीटों (BJP 91, JDU 81, LJP(RV) 21, HAMS 5, RLM 4) पर आगे चल रहा है, मतगणना जारी है।
2025-11-14 01:55:42 pm
मतगणना जारी है। एनडीए 200 के पार पहुंच गया है। कुल 243 सीटों में से 202 पर बढ़त बनाए हुए है।
भाजपा 91 सीटों पर आगे
JD(U) 81
LJP(RV) 21
HAM(S) 5
RLM 4
2025-11-14 01:24:41 pm
मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह ने करीब 30 हजार वोटों से जीत दर्ज की है। राजद प्रत्याशी वीणा देवी को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल, दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में अनंत सिंह जेल में बंद हैं।
2025-11-14 12:45:04 PM
जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि प्रचार अभियान के दौरान उनकी पार्टी को जनसमर्थन तो बहुत मिला, लेकिन उसे मतों की शक्ल में परिवर्तित करने में सफलता नही मिली। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की सभाओं में आई भीड़ बता रही थी कि लोगों को पलायन और रोजगार जैसे मुद्दों में रुचि तो बहुत है, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें ये समझने में सफलता नहीं मिली कि वह विकल्प जनसुराज ही है।
2025-11-14 12:25:12 PM
पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, हमें इसे (शुरुआती रुझानों को) स्वीकार करना होगा। यह बिहार के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जनता से कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ उनके फैसले का स्वागत करता हूं, लेकिन यह बिहार के लिए दुर्भाग्य हैं
2025-11-14 12:14:11 PM
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, ये अप्रत्याशित नहीं है। हमने पहले से ही कहा था कि प्रचंड बहुमत से NDA की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई नई बात नहीं हुई। हम उसी दिशा में जा रहे हैं। किसी भी स्थिति में हम 160 से नीचे नहीं आएंगे।
2025-11-14 11:30:36 AM
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जदयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने महागठबंधन के सीएम चेहरे और राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, जनता तय करेगी किसे सत्ता में बैठाना है आप जो भाषा बोल रहे हैं कि जबरदस्ती जाकर बैठ जाएंगे। ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता है। आप विश्लेषण कीजिए क्या कमी रह गई और इस तरह की स्थिति आपकी क्यों हो गई है।
2025-11-14 11:12:12 AM
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, प्रथम चरण और दूसरे चरण के बिहार चुनाव के वक्त ही जनता की बातों से ही लग रहा था कि NDA को जनादेश मिल रहा है। फिर एक बार NDA की सरकार बनने जा रही है। जनता ने मन बना लिया था। जब जनता और मतदाता मन बना लेती है तो फिर कोई रोक नहीं सकता है।
2025-11-14 11:11:17 AM
कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) के अभी शुरूआती रुझान पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। आगे देखते हैं क्या होता है… मुझे विश्वास है कि परिणाम महागठबंधन के पक्ष में आएगा।
2025-11-14 09:10:24 AM
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे पहले बरबीघा का रिजल्ट आएगा। जानकारी के लिए एक राउंड में 14 ईवीएम की गिनती होगी, जिसके लिए हर मतगणना केंद्र पर 14 टेबल लगाए गए हैं।
2025-11-14 08:00:00 AM
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो गई थी। राज्य के 38 जिलों के सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होगा।
