Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Live

Bihar Election Result 2025 Live Update : बिहार में भगवा छाया, लालटेन की रोशनी हुई धीमी, बस फाइनल रिजल्ट का है इंतजार

Bihar Election Result 2025 Live Update : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 रिजल्ट बस आने ही वाला है। ​अब एनडीए और गठबंधन को कितनी सीटें मिलती है, यह चर्चा का विषय है।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 14, 2025

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना में राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर के बाहर रिजल्ट देखती जनता। फोटो-ANI

Bihar Election Result : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 रिजल्ट बस आने ही वाला है। ​अब एनडीए और गठबंधन को कितनी सीटें मिलती है, यह चर्चा का विषय है।

प्रमुख घटनाएँ

Bihar Result 2025 : बिहार के विकास के लिए विकास पुरुष को चुना - शांभवी चौधरी
पूरा पढ़ें
Bihar Result 2025 : हम पश्चिम बंगाल में भी जीतेंगे - HAM (सेक्युलर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष
पूरा पढ़ें
Bihar Result 2025 : लोगों ने जो मुझ पर विश्वास जताया - मैथिली ठाकुर
पूरा पढ़ें
Bihar Result 2025 : हमने ऐसे रुझानों को बदलते देखा है - मनोज झा
पूरा पढ़ें
Bihar Result 2025 : बिहार तो एक झांकी है आगे बंगाल बाकी है - प्रेम कुमार
पूरा पढ़ें
Bihar Result 2025 : भाजपा समर्थक मना रहे हैं जश्न
पूरा पढ़ें
Bihar Result 2025 : एनडीए 200 के पार पहुंचा
पूरा पढ़ें
Bihar Result 2025 : मोकामा से जीते अनंत सिंह
पूरा पढ़ें
Bihar Result 2025 : जनसुराज पार्टी को जनसमर्थन तो बहुत मिला - मनोज भारती
पूरा पढ़ें
Bihar Result 2025 :  यह बिहार के लिए है दुर्भाग्य - पप्पू यादव
पूरा पढ़ें
Bihar Result Live :  किसी भी स्थिति में हम 160 से नीचे नहीं आएंगे - जीतन राम मांझी
पूरा पढ़ें
Bihar Result Live Update :  जनता तय करेगी किसे सत्ता में बैठाना - संजय कुमार झा
पूरा पढ़ें
Bihar Result Live Update :  NDA को मिल रहा है जनादेश - भाजपा प्रदेश अध्यक्ष
पूरा पढ़ें
Bihar Result Live Update :  परिणाम महागठबंधन के पक्ष में आएगा - अखिलेश प्रसाद सिंह
पूरा पढ़ें
Bihar Result Live Update : बरबीघा का सबसे पहले आएगा रिजल्ट
पूरा पढ़ें
Bihar Result Live Update : उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज
पूरा पढ़ें

2025-11-14 02:38:37 pm

Bihar Result 2025 : बिहार के विकास के लिए विकास पुरुष को चुना - शांभवी चौधरी

LJP-रामविलास सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, हमें जीत का कोई शक नहीं था लेकिन जिस तरीके से भारी बहुमत आ रहा है जनता की ओर से उन लोगों के लिए करारा जवाब है कि बिहार के विकास के लिए उन्होंने विकास पुरुष को चुना है।

2025-11-14 02:31:10 pm

Bihar Result 2025 : हम पश्चिम बंगाल में भी जीतेंगे - HAM (सेक्युलर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष

HAM (सेक्युलर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा, मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। नई सरकार नए जोश के साथ बिहार के विकास के लिए काम करेगी। प्रधानमंत्री मोदी बिहार में जो योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, वो जारी रहेगा। बिहार रफ्तार से आगे बढ़ चुका है। हम निश्चिततौर पर पश्चिम बंगाल में भी जीतेंगे।

2025-11-14 02:15:42 pm

Bihar Result 2025 : लोगों ने जो मुझ पर विश्वास जताया - मैथिली ठाकुर

अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने कहा, लोगों ने जो मुझ पर विश्वास जताया इसको लेकर मैं आगे बढ़ रही हूं। ये जीत मेरी नहीं है उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने मुझे पर विश्वास किया।

2025-11-14 02:09:59 pm

Bihar Result 2025 : हमने ऐसे रुझानों को बदलते देखा है - मनोज झा

बिहार चुनाव में NDA के बहुमत के आंकड़े को पार करने के बाद, RJD सांसद मनोज झा ने कहा, वोटों की गिनती जारी है। एक मनोवैज्ञानिक खेल भी चल रहा है। हमने पाया कि 65-70 से अधिक सीटों पर अंतर 3000-5000 वोटों से कम है, और हमें यकीन है कि उन सीटों पर स्थिति बदल सकती है। वोटों की गिनती बेहद धीमी है। यह सिर्फ शुरुआती रुझान है; हमने ऐसे रुझानों को अंत तक बदलते देखा है।

2025-11-14 02:01:25 pm

Bihar Result 2025 : बिहार तो एक झांकी है आगे बंगाल बाकी है - प्रेम कुमार

बिहार के मंत्री और गया टाउन विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रेम कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम पर कहा, बिहार तो एक झांकी है और आगे बंगाल बाकी है। अगला पड़ाव भाजपा का बंगाल में होगा और वहां पर हम सरकार बनाएंगे। बिहार में चुनाव संपन्न होने के बाद अगला चढ़ाई हम बंगाल में करेंगे और वहां पर हम ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करेंगे। वहां पर जो जंगलराज आ गया है और वहां की जनता को जंगलराज से मुक्त कराकर राम राज लाने का काम करेंगे।

2025-11-14 01:57:07 pm

Bihar Result 2025 : भाजपा समर्थक मना रहे हैं जश्न

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बढ़त बरकरार रहने पर भाजपा समर्थक जश्न मना रहे हैं।
एनडीए 202 सीटों (BJP 91, JDU 81, LJP(RV) 21, HAMS 5, RLM 4) पर आगे चल रहा है, मतगणना जारी है।

2025-11-14 01:55:42 pm

Bihar Result 2025 : एनडीए 200 के पार पहुंचा

मतगणना जारी है। एनडीए 200 के पार पहुंच गया है। कुल 243 सीटों में से 202 पर बढ़त बनाए हुए है।
भाजपा 91 सीटों पर आगे
JD(U) 81
LJP(RV) 21
HAM(S) 5
RLM 4

2025-11-14 01:24:41 pm

Bihar Result 2025 : मोकामा से जीते अनंत सिंह

मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह ने करीब 30 हजार वोटों से जीत दर्ज की है। राजद प्रत्याशी वीणा देवी को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल, दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में अनंत सिंह जेल में बंद हैं। 

2025-11-14 12:45:04 PM

Bihar Result 2025 : जनसुराज पार्टी को जनसमर्थन तो बहुत मिला - मनोज भारती

जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि प्रचार अभियान के दौरान उनकी पार्टी को जनसमर्थन तो बहुत मिला, लेकिन उसे मतों की शक्ल में परिवर्तित करने में सफलता नही मिली। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की सभाओं में आई भीड़ बता रही थी कि लोगों को पलायन और रोजगार जैसे मुद्दों में रुचि तो बहुत है, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें ये समझने में सफलता नहीं मिली कि वह विकल्प जनसुराज ही है।

2025-11-14 12:25:12 PM

Bihar Result 2025 :  यह बिहार के लिए है दुर्भाग्य - पप्पू यादव

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, हमें इसे (शुरुआती रुझानों को) स्वीकार करना होगा। यह बिहार के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जनता से कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ उनके फैसले का स्वागत करता हूं, लेकिन यह बिहार के लिए दुर्भाग्य हैं

2025-11-14 12:14:11 PM

Bihar Result Live :  किसी भी स्थिति में हम 160 से नीचे नहीं आएंगे - जीतन राम मांझी

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, ये अप्रत्याशित नहीं है। हमने पहले से ही कहा था कि प्रचंड बहुमत से NDA की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई नई बात नहीं हुई। हम उसी दिशा में जा रहे हैं। किसी भी स्थिति में हम 160 से नीचे नहीं आएंगे।

2025-11-14 11:30:36 AM

Bihar Result Live Update :  जनता तय करेगी किसे सत्ता में बैठाना - संजय कुमार झा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जदयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने महागठबंधन के सीएम चेहरे और राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, जनता तय करेगी किसे सत्ता में बैठाना है आप जो भाषा बोल रहे हैं कि जबरदस्ती जाकर बैठ जाएंगे। ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता है। आप विश्लेषण कीजिए क्या कमी रह गई और इस तरह की स्थिति आपकी क्यों हो गई है।

2025-11-14 11:12:12 AM

Bihar Result Live Update :  NDA को मिल रहा है जनादेश - भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, प्रथम चरण और दूसरे चरण के बिहार चुनाव के वक्त ही जनता की बातों से ही लग रहा था कि NDA को जनादेश मिल रहा है। फिर एक बार NDA की सरकार बनने जा रही है। जनता ने मन बना लिया था। जब जनता और मतदाता मन बना लेती है तो फिर कोई रोक नहीं सकता है।

2025-11-14 11:11:17 AM

Bihar Result Live Update :  परिणाम महागठबंधन के पक्ष में आएगा - अखिलेश प्रसाद सिंह

कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) के अभी शुरूआती रुझान पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। आगे देखते हैं क्या होता है… मुझे विश्वास है कि परिणाम महागठबंधन के पक्ष में आएगा।

2025-11-14 09:10:24 AM

Bihar Result Live Update : बरबीघा का सबसे पहले आएगा रिजल्ट

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे पहले बरबीघा का रिजल्ट आएगा। जानकारी के लिए एक राउंड में 14 ईवीएम की गिनती होगी, जिसके लिए हर मतगणना केंद्र पर 14 टेबल लगाए गए हैं।

2025-11-14 08:00:00 AM

Bihar Result Live Update : उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो गई थी। राज्य के 38 जिलों के सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

14 Nov 2025 02:38 pm

Published on:

14 Nov 2025 01:23 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Election Result 2025 Live Update : बिहार में भगवा छाया, लालटेन की रोशनी हुई धीमी, बस फाइनल रिजल्ट का है इंतजार

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

Bihar Election Results 2025 बिहार के सभी मंत्री ने बनाई बढ़त, जानें लखीसराय और तारापुर का हाल

Bihar Election 2025
पटना

‘तेजस्वी को मोहल्ले का आदमी नहीं जानता’, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर किया प्रहार

Giriraj Singh
राष्ट्रीय

बीजेपी की चाल से नीतीश ने जीता दांव, चल गया T-M= N+M का फार्मूला

राष्ट्रीय

Bihar Election Result 2025: जेल में बंद अनंत सिंह मोकामा से जीते, वीणा देवी को करीब 30 हजार वोटों से हराया

अनंत सिंह
राष्ट्रीय

Bihar Election Results: राघोपुर में पिछड़ने के बाद तेजस्वी आए आगे, नौवें राउंड के बाद 4585 वोट की लीड

तेजस्वी यादव
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.