Bihar News: काम नहीं तो पेमेंट नहीं! नीतीश के मंत्री का अफसरों-ठेकदारों को अल्टीमेटम, एक महीने की डेडलाइन

विभागीय समीक्षा बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए मंत्री संजय सिंह ने कहा कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट (PHED) के कई प्रोजेक्ट लंबे समय से अटके हुए हैं। खासकर, हर घर नल का जल योजना के तहत कई इलाकों में काम अधूरा है, या उसके संचालन में लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि कोई भी नया काम देने से पहले मौजूदा प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाएगा। जो ठेकेदार तय समय सीमा में प्रोजेक्ट पूरे नहीं करेंगे, उन्हें नए टेंडर के लिए बोली लगाने से रोक दिया जाएगा।