तेजस्वी यादव ‘लापता’? बिहार बीजेपी ने शेयर किया पोस्टर, लिखा- मुंह छिपाकर भागते देखा गया

बीजेपी ने शेयर किया तेजस्वी यादव लापता का पोस्टर
बिहार की राजनीति में एक बार फिर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने ऐसा पोस्टर जारी किया है, जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर साझा करते हुए तेजस्वी यादव को “लापता” बताया है और तंज कसते हुए लिखा है कि उन्हें आखिरी बार “मीडिया से मुंह छिपाकर भागते हुए” देखा गया था।
बीजेपी द्वारा जारी किए गए इस पोस्टर में तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ लिखा गया है, “लापता की तलाश”। पोस्टर में नाम, पहचान 9वीं फेल और आखिरी बार देखे जाने जैसी पंक्तियों के जरिए नेता प्रतिपक्ष पर सीधा हमला किया गया है। पोस्टर सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है और सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।
दरअसल, 18वीं बिहार विधानसभा का पहला सत्र 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चला था। सत्र के पहले दिन शपथ ग्रहण और दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव सदन में मौजूद थे। हालांकि, इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण के दिन वे सदन में नजर नहीं आए। दूसरे दिन की कार्यवाही समाप्त होते ही वे 2 दिसंबर को पटना से दिल्ली रवाना हो गए थे। इसके बाद से वे बिहार नहीं लौटे हैं। सूत्रों के मुताबिक, तेजस्वी यादव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ विदेश यात्रा पर हैं और फिलहाल यूरोप में समय बिता रहे हैं। माना जा रहा है कि वे क्रिसमस और नए साल के बाद ही पटना वापस लौटेंगे।
बीजेपी ने इसी मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष की गैरमौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि विधानसभा सत्र के दौरान और चुनावी हार के बाद तेजस्वी यादव लगातार मीडिया और सार्वजनिक मंचों से दूरी बनाए हुए हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को करारी हार का सामना करना पड़ा था और पार्टी महज 25 सीटों पर सिमट गई थी। इसके बाद से तेजस्वी यादव की चुप्पी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। वे मीडिया के सवालों से बचते नजर आए हैं, जिसे लेकर बीजेपी लगातार हमला बोल रही है।
बीजेपी के इस पोस्टर पर सोशल मीडिया यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे राजनीतिक व्यंग्य बता रहे हैं, तो कुछ इसे विपक्ष के नेता का मजाक उड़ाने की कोशिश करार दे रहे हैं। प्रेम रंजन कुमार नाम के यूजर ने लिखा, 'मुझे यकीन हो गया है कि सत्ता में बैठे लोग विपक्ष का ज़िक्र किए बिना खाना नहीं पचा सकते।' सम्राट नाम के यूजर ने लिखा, 'तुम जीते हो काम करो वो हार गया इसलिए भाग गया।'
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग