तेजस्वी यादव ‘लापता’? बिहार बीजेपी ने शेयर किया पोस्टर, लिखा- मुंह छिपाकर भागते देखा गया

दरअसल, 18वीं बिहार विधानसभा का पहला सत्र 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चला था। सत्र के पहले दिन शपथ ग्रहण और दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव सदन में मौजूद थे। हालांकि, इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण के दिन वे सदन में नजर नहीं आए। दूसरे दिन की कार्यवाही समाप्त होते ही वे 2 दिसंबर को पटना से दिल्ली रवाना हो गए थे। इसके बाद से वे बिहार नहीं लौटे हैं। सूत्रों के मुताबिक, तेजस्वी यादव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ विदेश यात्रा पर हैं और फिलहाल यूरोप में समय बिता रहे हैं। माना जा रहा है कि वे क्रिसमस और नए साल के बाद ही पटना वापस लौटेंगे।