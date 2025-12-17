सीएम नीतीश कुमार को पाकिस्तानी डॉन ने दी धमकी, कहा-माफी मांगों वरना…

दरअसल, 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इसी दौरान एक महिला डॉक्टर नुसरत हिजाब पहनकर मंच पर पहुंचीं। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र देने के बाद हिजाब की ओर इशारा करते हुए पूछा कि यह क्या है। महिला के जवाब देने के बाद मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथ से हिजाब हटा दिया। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उन्हें रोकने की कोशिश करते नजर आए। महिला कुछ क्षणों के लिए असहज हुई और कार्यक्रम के बाद वहां से चली गई। इस घटना का वीडियो सामने आते ही विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई, जबकि सत्तापक्ष ने इसे पिता जैसा स्नेह बताया।