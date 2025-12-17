सीएम नीतीश कुमार को पाकिस्तानी डॉन ने दी धमकी, कहा-माफी मांगों वरना…

सहजाद भट्टी ने नीतीश कुमार को दी धमकी (फोटो-पत्रिका )
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब विवाद ने अब अंतरराष्ट्रीय रंग ले लिया है। एक वायरल वीडियो में मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने के मामले को लेकर पाकिस्तान का कुख्यात डॉन शहजाद भट्टी भड़क गया है। उसने वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुली धमकी देते हुए कहा है कि वे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगें, वरना इसके गंभीर परिणाम होंगे।
शहजाद भट्टी ने कहा कि बिहार में जो हुआ, वह पूरी दुनिया ने देखा है। आरोप लगाया कि एक ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति ने एक मुस्लिम महिला के साथ ऐसा बर्ताव किया, और फिर लोग उन लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं जो सवाल उठाते हैं। उसने कहा, "लोगों ने देखा है कि बिहार के उसने एक मुस्लिम लड़की के साथ क्या किया। जो भी सरकार में है या जो भी ज़िम्मेदार संस्था है, उसे कुछ ही दिनों में माफी मंगवा लो। बाद में यह मत कहना कि शहजाद भट्टी ने चेतावनी नहीं दी थी। बाद में चीखे नहीं मारनी है, बाद में रोना मत।"
दरअसल, 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इसी दौरान एक महिला डॉक्टर नुसरत हिजाब पहनकर मंच पर पहुंचीं। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र देने के बाद हिजाब की ओर इशारा करते हुए पूछा कि यह क्या है। महिला के जवाब देने के बाद मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथ से हिजाब हटा दिया। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उन्हें रोकने की कोशिश करते नजर आए। महिला कुछ क्षणों के लिए असहज हुई और कार्यक्रम के बाद वहां से चली गई। इस घटना का वीडियो सामने आते ही विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई, जबकि सत्तापक्ष ने इसे पिता जैसा स्नेह बताया।
शहजाद भट्टी पाकिस्तान का कुख्यात डॉन माना जाता है और फिलहाल दुबई में रह रहा है। उसके संबंध पाकिस्तान के भूमाफिया और अंडरवर्ल्ड के बड़े नेटवर्क से बताए जाते हैं। वह कुख्यात माफिया फारुख खोखर का करीबी और राइट हैंड माना जाता है। भट्टी पर बम बनाने, हथियारों की तस्करी और ड्रोन के जरिए भारत में अवैध हथियार भेजने जैसे गंभीर आरोप हैं। वह सोशल मीडिया पर हथियारों और पालतू शेरों के साथ वीडियो पोस्ट करने के लिए भी जाना जाता है।
