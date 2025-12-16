16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

पटना

Hijab Controversy: कांग्रेस ने नीतीश से मांगा इस्तीफा, बीजेपी का पलटवार, दंगल फिल्म की एक्ट्रेस ने कहा-‘माफी मांगे सीएम’

Hijab Controversy सीएम नीतीश कुमार का हिजाब‑से‑जुड़े वीडियो ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 16, 2025

Hijab Controversy: बिहार में हिजाब को लेकर सियासी तापमान बढ़ गया है। कांग्रेस के तंज पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बचाव करते हुए कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का एक पुराना वीडियो शेयर किया है। दरअसल, एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने की कोशिश करने वाला नीतीश कुमार का वीडियो वायरल होने के बाद बिहार में विवाद बढ़ गया है। वायरल वीडियो पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरूल ईमान ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए।

कांग्रेस का तंज

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने नीतीश कुमार का वीडियो शेयर करते हुए इस घटना को शर्मनाक बताया है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी घटना पर सत्तापक्ष और मीडिया की ओर से चुप्पी क्यों है? उन्होंने आगे अपने पोस्ट में लिखा है कि अगर ऐसा कृत्य किसी अन्य नेता ने किया होता तो पूरे देश में हंगामा मच जाता। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स पोस्ट में इस घटना को “बेशर्म हरकत” कहा है। इसके साथ ही नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। अपने पोस्ट में कांग्रेस ने लिखा है कि जब राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह का व्यवहार करेगा, तो महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठना लाजिमी है।

बीजेपी का पलटवार

कांग्रेस के तंज पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का एक पुराना वीडियो शेयर कर सुप्रिया श्रीनेत से पूछा, “जब यह घटना हुई, तब कांग्रेस नेताओं की आवाज़ क्यों नहीं निकली?” बीजेपी की ओर से राधिका खेड़ा ने अपने पोस्ट में लिखा है कि “क्या उस समय हिंदू महिलाओं के अधिकार मायने नहीं रखते थे?” राधिका खेड़ा की ओर से अशोक गहलोत का शेयर वीडियो में पूर्व सीएम एक महिला का घूँघट हटाते हुए कहते दिख रहे हैं कि घूँघट प्रथा अब समाप्त हो चुकी है।

'माफी मांगे नीतीश कुमार'

इधर, दंगल फिल्म की एक्ट्रेस ज़ायरा वसीम ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के व्यवहार पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए अपने सोशल‑मीडिया अकाउंट X पर लिखा है “किसी महिला की गरिमा और शालीनता ऐसी चीज़ नहीं है, जिससे सार्वजनिक मंच पर खेला जाए। एक मुस्लिम महिला होने के नाते, किसी दूसरी महिला का नकाब खींचते देखना बहुत गुस्सा दिलाने वाला है।” उन्होंने आगे अपने पोस्ट में लिखा है कि “सत्ता किसी को सीमाएँ तोड़ने की इजाज़त नहीं देती। नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए।”

जदयू नेता से मिले ओवैसी के नेता

महिला आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन के मामले को लेकर ओवैसी के नेता ने जदयू के प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर अपना विरोध व्यक्त किया। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरूल ईमान ने कहा कि महिलाओं की इज्जत और हिजाब की हिफ़ाज़त के लिए उनकी पार्टी महिलाओं के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद AIMIM ने नीतीश कुमार को समर्थन देने की पेशकश की थी, जिसके बाद पार्टी के सभी विधायक नीतीश कुमार से मिले थे।

Bihar news

Updated on:

16 Dec 2025 03:44 pm

Published on:

16 Dec 2025 03:25 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Hijab Controversy: कांग्रेस ने नीतीश से मांगा इस्तीफा, बीजेपी का पलटवार, दंगल फिल्म की एक्ट्रेस ने कहा-'माफी मांगे सीएम'

