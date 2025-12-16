Hijab Controversy: कांग्रेस ने नीतीश से मांगा इस्तीफा, बीजेपी का पलटवार, दंगल फिल्म की एक्ट्रेस ने कहा-‘माफी मांगे सीएम’

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने नीतीश कुमार का वीडियो शेयर करते हुए इस घटना को शर्मनाक बताया है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी घटना पर सत्तापक्ष और मीडिया की ओर से चुप्पी क्यों है? उन्होंने आगे अपने पोस्ट में लिखा है कि अगर ऐसा कृत्य किसी अन्य नेता ने किया होता तो पूरे देश में हंगामा मच जाता। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स पोस्ट में इस घटना को “बेशर्म हरकत” कहा है। इसके साथ ही नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। अपने पोस्ट में कांग्रेस ने लिखा है कि जब राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह का व्यवहार करेगा, तो महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठना लाजिमी है।